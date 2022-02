Los 5 videojuegos que no debe perderse un fanático de Harry Potter

El videojuego de realidad aumentada para móviles Harry Potter: Wizards Unite es uno de los mejores juegos de la saga (Foto: Niantic)

A inicios del año HBO estrenó el especial Harry Potter: regreso a Hogwarts en donde aparecieron casi todos los actores del reparto de la saga cinematográfica que emocionó a los fans de todo el mundo. Para aquellos que esa celebración por los 20 años no fue necesaria y necesitan más, pueden jugar los mejores títulos que a continuación podrán encontrar.

En todos estos años han salido múltiples videojuegos para muchas consolas y dispositivos inteligentes. Si bien algunos no han sido bien recibidos o tenido poco éxito, hay otros que se han ganado un lugar no solamente por estar basados en la saga.

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Seguro muchos podrán recordar este título, pues probablemente los jugaron cuando eran cuando eran niños (fue estrenado en 2001), este título estuvo disponible para PlayStation, PC y más tarde en su remake para PS2, GameCube y Xbox.

Todo ocurre dentro del castillo de Hogwarts, y parecido a la película, el jugador debe pasar por diferentes lugares mientras se van aprendiendo nuevos hechizos y se lucha contras las fuerzas oscuras. Aún con gráficos bajos fue un éxito y sigue siendo uno de los mejores videojuegos de la saga.

Harry Potter y la Piedra Filosofal (Foto: Harry Potter/Archivo)

Wizards Unite

Tras el éxito que Niantic tuvo con Pokémon Go, un juego de realidad aumentada, lanzó al mercado Wizards Unite para dispositivos móviles con Android e iOS en donde el usuario debe interactuar con el mundo real.

Aunque no alcanzó la popularidad de Pokémon Go es considerado como uno de los mejores y que los fans no deben pasar por alto. Al ser miembro de las Fuerzas Especiales del Estatuto Secreto se llega al mundo mágico para ayudar al Ministerio de Magia y Hechicería.

Colección LEGO de Harry Potter

Como su nombre lo indica, la saga fue adaptada a versión LEGO en dos volúmenes disponibles en PS4, Xbox One y Nintendo Switch que recopila las aventuras de Harry desde la primera hasta la última película en un tono de acción, humor y puzles.

Colección LEGO de Harry Potter (Foto: Harry Potter/Archivo)

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

Para esta parte de la trama la saga alcanza un tono más oscuro cuando tienen que comenzar a proteger la escuela de los dementores, criaturas que absorben la alegría y se pueden comer el alma de sus víctimas.

Aquí se puede controlar a Ron y Hermione, además de Harry, para avanzar en los diferentes escenarios y mostrar las mejores habilidades. Fue lanzado para PS2, Game Boy Advance y disponible en PC.

Harry Potter y la Cámara Secreta

Tomó la misma fórmula que el juego de la Piedra Filosofal y la amplió; estuvo para Game Boy Advance, Game Boy Color, PC, Xbox, Gamecube y PS2. En este título resultaron novedosos los partidos de Quidditch.

Harry Potter: La Magia Emerge (Foto: Archivo)

Juegos en la actualidad

Si bien hay otros títulos del pasado como Harry Potter: Quidditch World Cup y Wonderbook: El Libro de los Hechizos fueron menos emblemáticos y ahora la industria está buscando mantener la saga en el mundo de los videojuegos a través de nuevos lanzamientos como Harry Potter: Magic Awakened.

Este último juego gratuito estará disponible para teléfonos celulares e introducirá “una combinación de juegos de rol de estrategia (RPG)”. El título fue co-desarrollado y co-publicado por Warner Bros. Games y NetEase Games y tiene planeado lanzarse a finales de este año, tanto para iOS como para Android.

En Harry Potter: Magic Awakened los jugadores se van a poner en el rol de una alumna o alumno de Hogwarts que está cursando su primer año en la escuela icónica de la franquicia después de recibir su carta de aceptación.

SEGUIR LEYENDO: