Cómo prevenir la próxima pandemia, el nuevo libro de Bill Gates que ya tiene fecha de estreno

El multimillonario, Bill Gates, quiere que no se repita lo que pasó con el COVID-19. Por ello, el magnate publicará el 3 de mayo ‘Cómo prevenir la próxima pandemia’. Un libro en el que cuenta las lecciones que nos ha dejado la pandemia en los últimos dos años y cómo utilizar esta información para que el mundo no se detenga.

Pero cuenta muchas otras cosas más interesantes, como lo que significa estar en el centro de las teorías de la conspiración. El anuncio lo hizo en su blog personal.

El objetivo principal de ‘Cómo prevenir la próxima pandemia’

En el blog, Gates explicó que pensó largo y tendido sobre cómo terminar con las pandemias. Y que el COVID-19 “no ha hecho más que dejar claro que el mundo debe dar prioridad a la eliminación de las pandemias como amenaza para la humanidad”, menciona el fundador de Microsoft y agregó “si tomamos las decisiones e inversiones adecuadas, podemos hacer que la COVID-19 sea la última pandemia”.

Asimismo, el cuarto hombre más rico del mundo explico: “llevo siguiendo al COVID desde los primeros días del brote, trabajando con expertos de dentro y fuera de la Fundación Gates que defienden una respuesta más equitativa y que llevan décadas luchando contra las enfermedades infecciosas.

He aprendido mucho en el proceso, tanto sobre esta pandemia como sobre cómo detener la próxima, y quiero compartir lo que he oído con la gente. Así que empecé a escribir un libro sobre cómo podemos asegurarnos de que nadie sufra una pandemia nunca más”.

Estas son las ideas para prevenir una próxima pandemia de Bill Gates

El libro de Bill Gates llega un poco tarde a esta pandemia; aunque algunos consejos aún se pueden aplicar a futuras olas. Porque sí, para el lamento de todos los lectores, probablemente habrán más. Sin embargo, la idea no es acabar con el COVID-19, sino evitar que otras pandemias vuelvan a trastornar las vidas de las personas e incluso.

“En el libro, expongo las medidas concretas que podemos tomar no solo para detener futuras pandemias, sino también para ofrecer una mejor atención sanitaria a todos los habitantes del mundo”, cuenta el magnate.

Pero no solo habla de eso en ‘How to prevent the next pandemic’, que será publicado por Knopf en EE. UU. y Penguin Random House en todo el mundo.

También habla sobre las lecciones que ha dejado la actual pandemia de coronavirus; innovaciones que necesitamos para salvar vidas, o nuevas herramientas que ayudarán a la “detener los patógenos de forma temprana y equitativa”

Y sí, Bill Gates también está en el tema que la gran mayoría de personas ha estado esperando: lo que significa estar en el centro de las teorías de la conspiración.

El objetivo de Gates de acabar con la pandemia es ambicioso. Y los multimillonarios se dan cuenta. No se puede garantizar que el libro de Bill Gates acabe con una u otra pandemia; pero ciertamente es interesante ver cuáles son sus ideas; la conversación que tuvo con Anthony Fauci y Tedros Adhanom Ghebreyesus y lo que se podría hacer mejor la próxima vez.

Cualquier cosa que se pueda tener en cuenta y mejorar; ahora con el COVID-19, o en el futuro con la próxima pandemia, salvará muchas vidas.

