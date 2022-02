Meta tuvo la caída de valores más grande de la historia de EE.UU; bajó 250 mmdd

La caída más grande en la historia de EEUU (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El desplome de Meta Platforms Inc. se ubica como el peor en la historia del mercado de valores.

La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp se desplomó este jueves 26% en operaciones de EE.UU. debido a los malos resultados reportados. Hasta el corte de ayer se registró una disminución de USD31.000 millones, la cual ya pintaba en ser histórica.

Lamentablemente para el multimillonario Mark Zuckerberg la racha continuó hasta este viernes, dando un acumulado de alrededor de US$252.000 millones en pérdida de su valor de mercado, según datos de Bloomberg.

Este se convierte en el mayor colapso en valor de mercado para cualquier empresa estadounidense. Sin embargo, no hay certeza de que las pérdidas se mantengan en los próximos días, especialmente dada la volatilidad reciente que ha afectado a las acciones tecnológicas del Nasdaq.

Mark Zuckerberg, perdió miles de millones de dólares (Foto: Bloomberg)

A pesar de eso, los analistas se muestran sombríos en sus evaluaciones, señalando que Meta enfrenta una dura competencia de rivales como TikTok y que los ingresos fueron mucho más bajos de lo esperado. Michael Nathanson, analista de la firma de corretaje Moffett Nathanson, tituló su nota “Facebook: ¿El principio del fin?”

“Estas caídas son profundas”, escribió. Los resultados “acaparan titulares y no en el buen sentido”.

El tamaño del colapso de Facebook ilustra cómo las empresas de tecnología se han disparado hasta convertirse en gigantes con un poder de mercado sin precedentes, además del drama que puede surgir cuando tropiezan.

“Muchas megacapitalizaciones de EE.UU. se cotizan como acciones de crecimiento. Pueden sufrir más en un entorno de rendimiento creciente, especialmente si el crecimiento se vuelve más cuestionable”, dijo Frederic Rollin, asesor sénior de inversiones en Pictet Asset Management para Bloomberg.

Foto de archivo de una impresión 3D del logo de Meta. Nov 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/

Otra forma de ilustrar el declive: el declive de Meta sería mayor que el valor de mercado de más de 460 de los miembros del S&P 500.

Meta “se encuentra en medio de una tormenta perfecta”, escribió Youssef Squali, analista de Truist Securities.

Pero no solo Zuckerberg habría tenido pérdidas, también los confundadores sufrieron la caída sin precedentes. Bloomberg señaló que ayer, Dustin Moskovitz, la 79ª persona más rica del mundo con un patrimonio neto de USD 21.200 millones hasta el miércoles, perdió alrededor de USD3.000 millones, mientras que Eduardo Saverin, con una fortuna de USD 17.500 millones, perdió más de USD 4.000 millones.

Sumados a ellos, la fortuna personal de USD 2.500 millones de Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Meta, cayó en más de USD 100 millones.

FILE PHOTO: Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Sumando a la matriz de Facebook, Twitter y Pinterest cerraron a la baja el jueves y arrastraron el índice Nasdaq 4,2%, su peor liquidación desde septiembre de 2020.

La capitalización de mercado de Meta al cierre del miércoles era de aproximadamente US$900.000 millones. La compañía forma parte de la cohorte original de megacapitalizaciones tecnológicas de Faang, que incluye a la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., y también a Amazon.com Inc. y Apple Inc.

Esta no es la primera vez que las acciones de Meta caen drásticamente. En julio de 2018, las acciones se desplomaron un 19% debido a una desaceleración en el crecimiento de usuarios, lo que se tradujo en una disminución de alrededor de US$120.000 millones en la capitalización de mercado. En ese momento, estableció el récord de la mayor pérdida de valor en un día para una empresa que cotiza en EE.UU.

