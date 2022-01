Las 3 mejores formas para grabar una llamada de WhatsApp

Grabar llamada de WhatsApp. (foto: El Español)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de smartphones. Lo que empezó como un simple mensaje instantáneo se ha convertido en una compleja aplicación con la que puede realizar llamadas y videollamadas, e incluso puede grabar algunas de ellas y a continuación le contamos cómo lograrlo.

Aunque algunos modelos de teléfonos le permiten hacer esto de forma nativa (es una función integrada de su sistema operativo) otros no, por lo que le recomendamos realizar uno de los siguientes tres métodos para grabar sus llamadas en WhatsApp:

Método 1: utilizar la función instalada en su celular

Los teléfonos OnePlus tienen una aplicación integrada con función de grabación de llamadas. Se puede encontrar en el apartado de Ajustes de la app.

La mejor parte es que la persona al otro lado de la llamada no recibe la notificación.

Los usuarios de Samsung también pueden grabar llamadas utilizando una aplicación integrada proporcionada por la empresa. Necesita abrir su teléfono inteligente Samsung Galaxy, presionar el botón de tres puntos para abrir la sección Configuración, luego tocar en Grabación de llamadas y finalmente activar Grabación automática de llamadas.

Teléfono Samsung grabando una llamada de WhatsApp. (foto: MyComputer)

Método 2: instalar una aplicación de Google Play Store

Ahora bien, ¿qué pasa si no cuenta con un teléfono Samsung o One Plus? Entonces puede probar con seguridad el siguiente método:

Instale la aplicación Teléfono de Google desde Play Store. Ábralo y toque el icono de tres puntos > Configuración > Grabación de llamadas.

En Grabar siempre, toque Números seleccionados > active Grabar siempre los números seleccionados > toque Agregar en la esquina superior derecha.

Luego puede seleccionar un contacto y tocar Registrar siempre. Además puede hacer cambios de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, Google advierte y dice que el usuario debe estar en un país o región que admita la grabación de llamadas.

Además, y para aclarar, Google dice que los participantes de la llamada son notificados de que la misma está siendo grabada.

Aplicación Teléfono de Google. (foto: Andro4all)

Método 3: descargar una app para registrar todas las llamadas de WhatsApp y del celular

Finalmente, uno puede descargar fácilmente una aplicación de Google Playstore y usarla para grabar todas las llamadas entrantes tanto en el teléfono como en WhatsApp.

Primero necesita descargar la aplicación Cube Call Recorder.

Después de abrir la aplicación, vaya a WhatsApp, luego llame a la persona con la que desea hablar.

Si durante este tiempo ve un distintivo de un cubo en su llamada, significa que la misma ha sido grabada.

Si aparece un error en su teléfono, vuelva a abrir la grabadora de llamadas de cubo. Esta vez debe ir a la configuración de la aplicación y hacer clic en Forzar Voipr en llamada de voz.

Después de todo este proceso haga una llamada de WhatsApp.

Si la grabadora de llamadas Cube no aparece incluso durante este tiempo, significa que no funcionará en su teléfono.

Cube Call Recorder. (foto: Google Play)

Así podrá saber si le han enviado una ubicación falsa en WhatsApp

Para detectar si le han enviado una ubicación que no es la actual, basta con estar atento al mensaje que le envían, pues la previsualización será diferente en el caso de la ubicación actual o si la persona ha buscado otra ubicación en el mapa.

Si la previsualización del mapa no tiene nombre, texto o descripción debajo, es que dicho usuario l e ha enviado la ubicación actual.

De lo contrario, si dicha previsualización incluye el nombre de un establecimiento o una descripción es que dicha persona ha usado el buscador o ha elegido dentro de las sugerencias.

Ubicación falsa en tiempo real de WhatsApp. (foto: El Grupo Informático)

