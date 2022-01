Elon Musk ofreció 5 mil dólares a estudiante a cambio de borrar su cuenta de Twitter

Elon Musk, propietario de SpaceX y CEO de Tesla ofreció 5 mil dólares a estudiante (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Elon Musk le ofreció a un joven de 19 años 5 mil dólares a cambio de que cerrara su cuenta de Twitter por cuestiones de seguridad, pues esta emite información precisa de su jet privado.

El 28 de enero trascendió que Jack Sweeny, estudiante de primer año en una Universidad Central de Florida (UCF) usó un programa informático (bot) para rastrear todos los traslados de la aeronave, por lo que el dueño de Tesla se puso en contacto con él.

De acuerdo con el medio británico The Sun la conversación que tuvieron fue la siguiente:

-“¿Puedes quitar esto? Es un riesgo para la seguridad”, aparentemente dijo Musk.

El joven respondió: “Sí puedo, pero te costará un Model 3 [auto de Tesla con un costo de 63.990 dólares], ¿a menos que sea una broma?”.

Imagen del jet privado de Elon Musk (Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke)

Después de algunos mensajes de ida y vuelta, Musk preguntó cuánto ganaba Sweeney al administrar la cuenta.

Cuando reveló que no ganaba más de 20 dólares al mes, el hombre más rico del mundo hizo una mísera oferta de 5 mil dólares para eliminar la cuenta, pero el adolescente presionó por más, exigiendo un cero extra al final.

-“¿Alguna posibilidad de subir eso a $ 50k?”, dijo.

-“Sería un gran apoyo en la universidad y posiblemente me permitiría conseguir un automóvil, tal vez incluso un Model 3″, añadió el estudiante.

Musk respondió que lo pensaría, pero hasta ahora Sweeney no ha escuchado más. La presunta conversación habría ocurrido en el pasado otoño, no obstante, este 28 de enero fue cuando a través de su Twitter personal compartió un enlace a un video de YouTube contando todo en una entrevista para el noticiero NewsNation Now.

Elon Musk no volvió a responder al joven (Foto: REUTERS/Mike Blake//File Photo)

Además, el joven habría intentado de nuevo ponerse en contacto con Musk señalando que más que dinero prefería tener una pasantía, sin embargo no ha abierto el mensaje. “Creo que está de vacaciones en Hawái si revisas ElonJet”, dijo el estudiante.

Sweeny es quien administra la cuenta de Twitter @ElonJet, la cual revela información precisa sobre el jet privado. El programa que usa es capaz de establecer el tiempo de vuelo estimado, ubicación, estado, país y ciudad en donde se encuentra la aeronave, además de hacer un mapa de la localización.

Por todo lo anterior fue que el multimillonario decidió hacerle una mísera oferta a cambio de que eliminara la cuenta, la cual es seguida por más de 100 mil personas.

Tesla vulnerable: un adolescente alemán pirateó de forma remota más de 25 autos de la firma

Un investigador de seguridad de 19 años dijo que pudo piratear más de 25 vehículos de Tesla, la firma fundada por el magnate sudafricano, Tesla.

Algunos autos de Tesla fueron vulnerados (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

El l26 de enero, un alemán llamado David Colombo publicó en un blog la explicación de cómo pudo piratear de forma remota los automóviles a través de errores de seguridad en TeslaMate, una popular herramienta de registro de código abierto que rastrea cualquier cosa, desde el consumo de energía de Tesla hasta el historial de ubicaciones, según informó el portal de noticias Business Insider.

El joven había revelado por primera vez la noticia de la vulnerabilidad en Twitter a principios de enero, pero esperó para detallar completamente el problema hasta que se solucionaron los errores, indicó la publicación.

Colombo accedió de forma remota a múltiples funciones de Tesla, incluido el desbloqueo de puertas y ventanas, el inicio de la conducción sin llave, ver la ubicación del automóvil y si el conductor estaba presente. Sin embargo, afirmó que no cree que sea posible mover el vehículo de forma remota

