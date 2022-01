Google Play Juegos ahora disponible en Windows

Foto de archivo. | Crédito: GOOGLE

El servicio de juegos de Google recoge muchos de los títulos móviles actuales, razónpor la cual, la compañía ha decidido dar un salto y anunciar que la aplicación llegará a los computadores con sistema operativo Windows, por lo que se abriría un mundo de posibilidades para traer muchos de los éxitos de los juegos de celular a la PC.

Actualmente, la beta de Google Play está disponible en los países de Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, a dicha prueba solo se puede acceder con registro previo e invitación. La nueva aplicación nativa permite jugar en computador títulos como Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, entre otros.

Lo que se sabe hasta le momento es que, al tratarse de una aplicación nativa, estaría disponible en Microsoft Store y permitiría a los usuarios disfrutar de títulos de Android adaptados a Windows con la posibilidad de utilizar teclado y ratón, adicionalmente, con beneficios como los Google Play Point y la sincronización de dispositivos que permitiría guardar el progreso de los móviles y seguir jugando en PC.

El anuncio fue hecho inicialmente durante los Game Awards en 2021 donde Google afirmó que con dicho lanzamiento, esperaba extender la base de jugadores en 2.500 millones de usuarios activos en juegos Android, pues hasta ahora solo se podía acceder a ellos a través de teléfonos, tabletas y computadores con sistema ChromeOS.

Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo llegará de manera global, aunque si se cumplen las promesas del gigante tecnológico, el hecho debería darse en 2022.

Otro de los beneficios que trae el anuncio es que la aplicación tiene como requisitos mínimos un sistema operativo Windows 10, por lo que no será una aplicación exclusiva de Windows 11 y beneficiará a aquellos usuarios que aún no hayan decidido dar el salto a la última versión. Otros de los requisitos mínimos no serán del agrado o del acceso de todo el mundo, pues todo indica que se necesitará de un disco de estado sólido (SSD) para poder jugar.

Algunos detalles se desconocen, por ejemplo, los requisitos a nivel gráfico y de procesamiento, pues el anuncio solo explica que se hará necesaria una tarjeta gráfica “apta para videojuegos” pero sigue siendo una característica muy general porque existen muchos videojuegos que exigen diferente potencia gráfica. De igual mdoo, no se sabe a ciencia cierta cómo sera la integración o la compatibilidad de los controles de móvil con los computadores pues muchos de los juegos disponibles están diseñados para una jugabilidad táctil, por lo que solo queda esperar las primeras reacciones de la comunidad.

Arte en Fortnite: cómo recorrer la nueva galería del artista KAWS en el juego

Foto de archivo. | Crédito: Fortnite

En época de metaversos, Fortnite sigue sorprendiendo a sus millones de usuarios con experiencias que van más allá del juego. Esta semana, Epic Games ha anunciado una nueva colaboración que trae arte a la experiencia gamer con el artista KAWS y junto a la galería de Londres Serpentine.

Esa unión resultó con una experiencia artística que se podrá disfrutar con una muestra virtual en la misma plataforma.

Se trata de la obra New fiction (Nueva ficción), una exposición que se en la galería Serpentine North de Londres. Realizada por el artista pop, Brian Donnelly, más conocido como Kaws. Es un recorrido por diferentes tipos de estatuas de su icónico personaje “Compañero”, junto con algunas pinturas enormes y coloridas.

Así, el artista estadounidense presenta su muestra llena de pinturas pop y esculturas de colores, de forma presencial en la Galería Serpentine de Londres y además, una réplica virtual del museo, dentro de Fortnite.

La exhibición de Fortnite es una recreación virtual de una muestra en el Serpentine real en Londres. Es sencilla y es posible recorrerla al ritmo de cada persona. Además del edificio, se podrá encontrar con un gran jardín al aire libre con imponentes estatuas del artista.

Durante la próxima semana, esta muestra será el centro principal. Entonces, al ingresar para ver cuáles son los últimos juegos populares del modo Creativo, lo dejarán en el jardín fuera de la galería. Allí cada persona, dentro de Fortnite, podrá pasear y elegir juegos y experiencias y también, encontrar la muestra “Nueva ficción”.

