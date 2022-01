Este Chef robot puede preparar más de 5 mil recetas

Moley el robot cocinero (Foto: Moley)

Moley, la empresa de robótica con sede en Londres tiene la respuesta para todos los que no saben o no quieren cocinar y no están dispuestos a comer siempre en restaurantes. Con el robot chef siempre se podrá tener comida en casa sin ningún esfuerzo en la cocina.

El Moley Robotic Kitchen, será lanzado oficialmente este 2022 para que quienes lo compren tengan un chef en casa que puede preparar más de 5 mil recetas diferentes, y no tengan excusas de no saber qué comer.

Este robot se instala en el techo de la cocina. Está compuesto de dos brazos robóticos articulados que se deslizan a lo largo del espacio para poder acceder a los artículos de preparación como alimentos, especias, ollas, cucharas y más.

En un video que la compañía ha compartido en sus redes sociales se observa como trabaja el robot, el cual sorprende ya que sus brazos simulan a los de un chef humano colocando los ingredientes en el sartén.

Imagen ilustrativa de un platillo (Foto: REUTERS/Susana Vera)

Si bien puede hacer todo ello, aún sus lentos brazos no le permiten hacer actividades finas como pelar una zanahoria y picarla en cubitos, por lo que será necesaria la asistencia humana de vez en cuando antes de la preparación de un platillo.

Cabe subrayar que el robot chef de Moley comenzó oficialmente su historia en 2017, cuando sólo podía preparar un plato: sopa de cangrejo. No obstante, todos estos años le han servido a sus desarrolladores para darle más habilidades y poder preparar 5 mil recetas.

Para comer un platillo del robot chef solo es necesario seleccionar en una pantalla táctil lo que más se antoja y esperar a que esté listo; así la persona solo deberá preocuparse de que los ingredientes estén disponibles.

En el caso de usuarios exigentes, cuyo listado de platillos no es necesario, Moley permite que se graben platillos, como el guisado especial de la abuela, en la herramienta de software de creación de recetas.

El robot puede preparar miles de platillos (Foto: Andrea Warnecke/dpa)

Además de la habilidad en sus brazos flexibles, el robot chef utiliza una combinación de sensores y cámaras ópticas para mapear los ingredientes, utensilios de cocina y otras cosas que requiere para cocinar.

A través de marcadores en los mangos y tapas de los utensilios puede orientar las cosas al calentador. Asimismo, su sistema óptico puede detectar cuando los alimentos caen al piso y limpiar antes o después de cocinar. Su lámpara UV integrada garantiza que el área de cocción esté siempre limpia.

Un robot de compañía

Cutii es un modelo con pantalla que estuvo presente en la feria CES 2021. Está pensado para que los usuarios puedan participar en actividades a distancia (juegos, clases de gimnasia, etc.) y hablar con sus seres queridos por videoconferencia, accediendo por comando de voz. También integra opciones de juegos y otras actividades de entretenimiento

Moflin, una mascota robótica (Foto: CES 2021)

Se puede actualizar de forma remota y equiparse con funciones de asistencia o seguridad, para que el usuario reciba un alerta en caso de algún problema.

También se han popularizado los robot mascota como Moflin, que no tiene forma de perro o gato, sino que simplemente es un pequeño bulto alargado con pelaje cálido y solido. Emite sonidos y se mueve pero tiene una estética particular ya que parece un pequeño almohadón alargado.

Otro modelo que se hizo muy conocido en los últimos años fueron los llamados robots emocionales, como Lovot o Liku, que responden a comandos de voz, saludan, posan y hasta muestran “cambios de humor”.

