Los controles del televisor ya no tendrán pilas

Foto de archivo. | Crédito: Samsung

El evento de tecnología CES celebrado este año en Las Vegas (después de retornar a la presencialidad) siempre ha sido un lugar donde compañías de todo el mundo muestran sus desarrollos e ideas más innovadoras, precisamente, en 2021, Samsung había presentado un control remoto para sus televisores que se alimentaba de energía solar; sin embargo, han decidido mejorar esa idea y ha traído ‘Eco Remote’, un control que se recarga utilizando las ondas de su modem o router.

Las ondas generadas por el enrutador de internet son demasiado débiles para alimentar aparatos electrónicos, a menos de que sea un equipo de ultra bajo consumo, y es precisamente en este sector donde entran los controles remotos, pues precisamente los mandos a distancia no se usan mucho y la mayor parte del tiempo están en reposo, lo que permitiría cosechar y generar suficiente energía para seguir funcionando.

El nuevo control remoto también bebe de su predecesor e incorporará un sistema de carga solar, de esta manera se busca tener un equipo con diferentes fuentes de energía y que no existan excusas para la falta de batería y como último recurso, el mando también contará con un puerto USB tipo C para cargarlo de manera convencional en caso de no contar con Wifi o energía solar.

Según Samsung, el uso de sistemas de carga alternativos permitiría ahorrar hasta 99 millones de pilas a lo largo de siete años. Más allá de su novedoso sistema de carga, el diseño del mando no se aleja de los convencionales; sin embargo, sigue la tendencia de la marca de hacer controles cada vez más simples, pues no cuenta con teclado numérico, como alternativa, ofrece botones dedicados para los principales servicios de streaming.

La compañía anunció que este mando empezará a integrarse con todos los televisores de 2022 con el fin de ayudar a proteger el medio ambiente.

Samsung también habría explorado la posibilidad de ofrecer otras formas de cargar la batería del dispositivo, por ejemplo, “aprovechar la energía cinética que se crea cuando se agita el control remoto” o “usar la energía vibratoria que se crea cuando el micrófono capta sonidos”, aunque finalmente, estos conceptos no salieron a la luz.

Samsung integraría un mercado de NFT en sus televisores

Foto de archivo. | Crédito: SAMSUNG

La tendencia de los Tokens No Fungibles (NFT por sus siglas en inglés) sigue en aumento, como muestra de ello, la empresa ha anunciado que incluirá un sistema nativo para navegar, comprar y mostrar arte NFT.

La nueva plataforma permitiría explorar un amplio catálogo de obras, además de tener la posibilidad de conocer su historia y procedencia, es decir, el creador del token.

“Con el aumento de la demanda por los NFT, la necesidad de una solución que unifique la experiencia fragmentada de compra y visualización es más grande que nunca. En 2022, Samsung introducirá el primer navegador y visualizador de NFT para televisores inteligentes de la historia, una revolucionaria plataforma que permitirá explorar, comprar y mostrar tu arte favorita desde un mismo lugar” explicó la compañía en un comunicado.

Además de lo mencionado, el fabricante tecnológico no ha brindado más detalles, por ejemplo, de dónde vendrán las obras o cómo las obtendrá y qué tipo de beneficios obtendrán los usuarios y el mercado de NFT con la compra de cada obra, pues hay que reconocer que no es un mercado barato.

Este visualizador, igual que los controles remotos, empezará a estar disponible con los televisores de 2022, especificamente lo de las gamas MicroLED, Neo QLED y The Frame.

SEGUIR LEYENDO: