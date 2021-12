Gmail: así puede habilitar respuestas automáticas si se va de vacaciones

Gmail se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas de Google. Miles de usuarios reciben una gran cantidad de correos electrónicos cada día, los cuales son cada vez más difíciles de contestar; sin embargo, existen características que pueden facilitar esta operación.

Del mismo modo, Gmail nos permite configurar la respuesta automática para que un correo electrónico que contenga información importante no se quede esperando. Además, para una implementación más sencilla y sin olvidar la desactivación, puede configurar las fechas de activación y desactivación de esta función.

Cabe señalar que esta función puede resultar muy útil cuando está de vacaciones y no tiene tiempo para responder a los correos del trabajo.

Así puede activar respuestas automáticas en Gmail

Si tiene un correo electrónico corporativo de Gmail, debe aprender este truco, pues alertará (a cualquiera que intente contactarle) que no se encuentra disponible en ese momento. De esta forma, sabrán que sus “e-mails” no quedarán sin respuesta suya y evitarán molestarle a través de otras plataformas personales como WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.

A continuación, el paso a paso para activar la respuesta automática en Gmail:

1. Ingrese su cuenta de Gmail en su PC o computadora portátil.

2. Toque la opción Configuración (el icono en forma de tuerca) y navegue hasta que encuentre la opción Ver todas los ajustes.

3. Se abrirá una página con varias pestañas. Debe seleccionar una llamada General.

4. Desplácese hacia abajo y habilite la opción Respuesta automática, que está deshabilitada por defecto.

5. Gmail le permite elegir el período de tiempo en el que enviará estas respuestas automáticas; es decir, puede ingresar la fecha en que está (o estará) de vacaciones y la fecha en que regresa al trabajo.

Respuestas automáticas en Gmail. (foto: Hello! Creatividad)

6. También ofrece la posibilidad de escribir un tema y un texto breve donde puede indicar que no estará disponible durante este período. Incluso puede indicar quién será el responsable de su trabajo en su ausencia.

Mensaje personalizado en Gmail con la respuesta automática. (foto: Teenvio)

Eso sería todo. Simplemente guarde sus cambios y Gmail sabrá cuándo entregar este mensaje programado a cualquier persona que intente comunicarse con usted. Recuerde que cuando regrese de vacaciones debe desactivar esta opción.

Cómo activar respuestas automáticas desde Android

Si está utilizando la aplicación Gmail desde su dispositivo Android, estos son los pasos para habilitar la función en su cuenta de correo electrónico.

1. Vaya al menú lateral de Gmail tocando el icono de tres rayas (≡) en el lado izquierdo de su pantalla.

2. Toque la opción Ajustes, en la parte inferior para acceder a la configuración.

3. Elija la cuenta que utilizará, esto en caso que tenga varias cuentas registradas en su dispositivo móvil.

4. Vaya a la categoría General y seleccione la opción Respuesta automática.

Después de completar estos pasos, debe configurar la respuesta utilizando la misma configuración de la versión web. Puede establecer las fechas de inicio y finalización de los correos electrónicos automáticos, así como ingresar el asunto y el cuerpo de los mensajes que se enviarán automáticamente.

Una buena noticia para los usuarios de Android que utilizan Gmail finalmente ha llegado. Foto: Difusión.

La aplicación de Gmail ahora permitirá hacer llamadas de voz y video

Las llamadas de voz y video, tan populares y útiles durante la pandemia, ahora serán más accesibles desde Gmail. Esto es posible gracias a que Google ha comenzado a habilitar una de las opciones más interesantes que ha revelado en los últimos meses. Es la capacidad de realizar llamadas de audio o video directamente desde la aplicación Gmail, lo que hace que la plataforma desarrollada en Mountain View sea aún más flexible.

El lanzamiento de estas llamadas de voz comienza el 6 de diciembre , como parte de las nuevas opciones de Google Worksplace para promover el modelo de espacio de trabajo híbrido. Y Google dice que en aproximadamente dos semanas todos los usuarios tendrán la aplicación siempre que tengan su chat de Google actualizado.

Logo de Gmail en smartphone. (foto: Difusión)

Y en cuanto a las limitaciones, lo único destacable en este momento es que las llamadas son solo 1 a 1, lo que significa que para las llamadas grupales será necesario utilizar programas como Google Meet o similares.

La capacidad de realizar llamadas de audio o video desde la aplicación Gmail para iOS y Android es, sin duda, una gran adición. No solo proporciona otra alternativa en términos de herramientas de comunicación, sino también para simplificar el proceso existente para las videollamadas. A partir de ahora, no necesitará crear una invitación en Meet y enviarla a otras personas para iniciar una conversación; al contrario, basta con pulsar un botón.

Si desea conocer cómo usar la nueva función en la app Gmail de llamadas de audio y video, ingrese a este enlace para leer la nota completa.

