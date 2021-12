Conozca a Ottobot, el robot que le lleva las compras sin que se mueva en los aeropuertos

Ottobot, el robot que le lleva su comida y compras sin que se mueva de su sitio en el aeropuerto de Cincinnati, Estados Unidos. (foto: Robotics 24/7)

Hacer cola frente al mostrador en los Duty Free de los aeropuertos siempre ha sido molesto. En la época de Covid-19, mucho más aún. Mientras las autoridades rezan día tras día para que se respeten distancias seguras, se eviten las multitudes y no se baje la mascarilla; las colas, que a menudo se forman en las tiendas de los aeropuertos, podrían ya no ser una molestia.

Y es que en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, pensaron en ello y eligieron un aliado específico para combatir las colas tan molestosas: el “robot mesero”.

Qué es y cómo funciona el robot

Conocido como Ottobot, el dispositivo permite a los pasajeros realizar compras en determinadas tiendas y bares de la terminal sin tener que moverse de su sitio. El mecanismo es el siguiente: a través de su teléfono inteligente, deberá ingresar a una aplicación, o también en orderatcvg.com.

Posteriormente, el cliente podrá comprar alimentos, bebidas o productos turísticos en las tiendas ubicadas alrededor del aeropuerto. A cambio, reciben un código QR personal. Cuando el pedido está listo, los asistentes colocan los artículos en el maletero de Ottobot y el robot se enciende.

Ottobot en movimiento. (foto: New Atlas)

Tecnología de Ottobot

Para moverse por el aeropuerto, el dispositivo de la empresa Ottonomy combina sensores y un módulo LiDAR (Detección y Medición) que le permite evitar obstáculos en su camino.

Según New Atlas, también utiliza un sistema de “navegación móvil contextual” para rastrear su ubicación. Cuando se acerca Ottobot, los clientes recibirán una notificación en su teléfono inteligente.

Para recibir su pedido, todo lo que necesita hacer es escanear el código QR. El sistema también notifica al consumidor que la transacción se realizó correctamente.

“El ecosistema que hemos construido es tal que nuestros proveedores podrán administrar, controlar y programar su flota a través de nuestra consola de operación de red (NOC) basada en la nube, que se integrará directamente con su sofware POS”, menciona la empresa, con sede en Estados Unidos e India.

A la espera de la verificación de los resultados de Ottobot en Cincinnati, el sistema ya está disponible en el área del Concourse B y, según una nota del propio aeropuerto (CVG), se está distribuyendo al operador de la tienda Paradies Lagardere.

Antes del lanzamiento, eso sí, sus responsables probaron la experiencia piloto hace un año, a finales de 2020, lo que les permitió recopilar opiniones.

“Podemos brindar una experiencia segura a través de nuestros Ottobots, ejecutando entregas automatizadas sin contacto de alimentos y bebidas y productos minoristas. El COVID-19 ha cambiado la forma en que todos interactuamos y nos relacionados con los viajes, haciendo que la entrega sin contacto sea aún más relevante”, mencionó Ritukar Vjay, de Ottonomy Inc, en declaraciones obtenidas por PR Newsire.

Ottobot. (foto: Xataka)

Conozca los robots que ahora llevan comida y paquetes sin compañía de humanos

El vehículo autónomo de Glovo es un vehículo eléctrico y pequeño de unos 80 cm x 80 cm de largo y 40 de ancho, que pesa aproximadamente 40 kg y viaja a una velocidad de 5 km por hora. Solo funcionará en zonas peatonales y su radio de actuación será de un kilómetro a la redonda.

Como explicaron sus impulsores, para los usuarios de Glovo casi no habrá cambios.Realizará su pedido y podrá rastrearlo a través de la aplicación como de costumbre. Al llegar a su puerta, el cliente recibirá una notificación y podrá salir a recoger su artículo y/o comida. El sistema que permitirá el acceso al interior del robot aún no se ha especificado.

Vehículo autónomo de Glovo. (foto: Perú Retail)

Los vehículos autónomos se probarán en un entorno seguro durante un tiempo antes de ser puestos en las calles de Madrid. Asimismo, será monitoreado por humanos para no representar un peligro para los transeúntes. Glovo ha indicado que la primera zona en la que operará este robot será el barrio de Salamanca de la capital española.

Glovo será el primer servicio de estas características que funcione de forma eficaz en España, aunque no es el primer proyecto de estas características que se presenta en el país europeo. Y es que, Just Eat ya anunció un coche similar en 2020, pero no hasta la fecha no se ha dado el lanzamiento oficial en las calles de España.

