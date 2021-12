WhatsApp: cómo saber con quién platica más su pareja o amigos

Usuarios de WhatsApp podrán revisar con quién se conversa más (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada entre los internautas. Cada usuario tiene sus chats preferidos con las personas que platica más, sin embargo, esto último puede dar curiosidad en algunos.

Meta asegura que las conversaciones entre usuarios están encriptadas de extremo a extremo; eso significa que nadie, ni siquiera Meta, puede ver el contenido de los chats.

No obstante, algunos usuarios han encontrado el modo de descubrir cuáles son las personas con las que su pareja, amigo o cualquier otra persona platica más. De ese modo, aunque posiblemente no puedan ver las pláticas sí podrán saber con quien pasan más tiempo en la plataforma.

Para los interesados en hacer este truco deberán saber que solo necesitan seguir los siguientes pasos.

El truco tiene unos sencillos pasos (Foto: Pixabay)

Cómo saber con quién conversa más

A diferencia de otros trucos de WhatsApp, como poner la aplicación en modo navideño, para este no se necesita descargar una segunda aplicación. Eso sí, requiere de tener por algunos minutos el móvil de la otra persona.

-Primero deberá asegurarse de que tiene la última versión de la aplicación, en caso de no tenerla la puede descargar desde su tienda de aplicaciones (App Store o Play Store).

-Abra la app y vaya a los Ajustes.

-Ingrese a Almacenamiento y datos.

-Ahí debe ver la pestaña de Administrar almacenamiento.

En la imagen, el logo de WhatsApp (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

-Se desplegará en orden la lista de todas las personas con las que habla su pareja o amigo.

-Todas van a variar de tamaño debido a los videos o fotos compartidas entre los usuarios. Lo más probable es que con la que tiene más archivos compartidos es con la que más platica.

Cabe subrayar que este truco puede ser engañoso y complicado ya que requiere de unos minutos con el teléfono móvil de la otra persona. En ese caso, quizá lo mejor sea preguntar directamente antes de entrar a ese perfil de WhatsApp.

Nueva función de privacidad en WhatsApp

El pasado 13 de diciembre, el soporte técnico de WhatsApp confirmó vía Twitter que la aplicación ya no muestra públicamente el estado “en línea” y que este solo estará disponible para los contactos del usuario.

Fotografía de un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, mencionó WhatsApp a través de su soporte técnico.

El cambio afectará principalmente a los usuarios que conversan con personas que aún no han añadido a sus contactos. Específicamente, ya no se podrá verificar si un contacto está en línea desde la aplicación móvil y web.

Otra medida de seguridad que se está probando actualmente en la versión beta de WhatsApp, tanto para Android como para iOS, es restringir qué contactos pueden ver la última vez que un usuario estuvo en línea. Cuando la funcionalidad está integrada en la versión estable de la aplicación, aparecerá la opción “Mis contactos excepto…” en el ajuste Hora de últ. vez.

Whatsapp fue adquirida en el año 2014 por el popular servicio de redes sociales Facebook, recientemente unificada como Meta, empresa creada y fundada por el programador y empresario Mark Zuckerberg. En repetidas ocasiones se ha dado a conocer las intenciones de unificar sus plataformas; la finalidad es que los usuarios interactúen.

SEGUIR LEYENDO: