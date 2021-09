El frustrante retorno al trabajo presencial para seguir todo el día conectado al zoom

Nick Kneer, en su oficina de Oxford, Ohio, durante una reunión por zoom con sus compañeros de trabajo. (Washington Post)

Nick Kneer estaba emocionado por volver a la oficina. Después de trabajar desde casa durante aproximadamente un año y medio, Kneer había echado de menos la camaradería que tenía con sus compañeros de trabajo en el sistema de bibliotecas universitarias de Ohio, donde trabaja como coordinador de comunicaciones. Estaba contando con que podría volver a mezclarse con los estudiantes y el personal.

Pero su entusiasmo se desvaneció rápidamente después de que la realidad del trabajo en persona resultara estar lejos de lo que esperaba.

En su lugar, para evitar contraer la variante delta, acabó encerrado en una “habitación de bloques de cemento sin ventanas” -su oficina temporal- asistiendo a la mayoría de sus reuniones a través de Zoom.

“Es definitivamente fastidioso”, contó

A medida que muchos trabajadores vuelven a sus oficinas -incluso mientras la variante delta se extiende por Estados Unidos- los empleados se enfrentan a una nueva y extraña realidad: siguen pasando la mayor parte de su tiempo aislados y pegados a sus ordenadores para las reuniones de Zoom, el correo electrónico y Slack. Con más empresas que implementan opciones de trabajo híbrido permanente -en las que algunos empleados trabajan desde casa y otros en la oficina-, la naturaleza virtual del trabajo puede sobrevivir con creces a la pandemia. Y con ella, también las peculiaridades del nuevo entorno de oficina.

“Existe una extraña tensión”, afirma Brian Kropp, jefe de investigación de RRHH de la empresa de investigación Gartner. “Queremos que todo el mundo vuelva a la oficina, pero seguimos queriendo que todo el mundo haga el trabajo por vídeo”.

La forma en que la gente trabaja ahora en las oficinas no se parece a la de antes de la pandemia. Y la tecnología que permitió a muchos empleados trabajar desde casa les ha seguido de vuelta a la oficina, desde las videoconferencias a los servicios de mensajería y los programas de trabajo colaborativo.

Los últimos resultados de Zoom sugieren que la videoconferencia sigue siendo muy demandada a pesar de la reapertura de oficinas y de que los empleados trabajan en persona. Durante el segundo trimestre, la empresa informó que sus ingresos aumentaron un 54% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1.020 millones de dólares, aunque se trata de una ralentización en comparación con el aumento del 191% que registró la empresa el trimestre anterior. Aun así, Zoom consiguió su primer trimestre de ingresos de mil millones de dólares y tuvo más de 504.000 clientes que utilizaron su servicio.

“Las reuniones de ventas se han trasladado de las salas de conferencias a Slack y a Zoom”, señaló el presidente y director de operaciones de Salesforce, Bret Taylor, durante una reciente convocatoria de resultados. Salesforce adquirió recientemente Slack por 27.700 millones de dólares.

Emily Wagner en su cubículo de trabajo en el Summit Educational Group in Newton, Massachusetts

La empresa matriz de Google, Alphabet, dijo durante su reciente convocatoria de ganancias que su producto de herramientas digitales para empresas llamado Google Workspace, que incluye Gmail, Google Docs y el servicio de videoconferencia Google Meet, “sigue mostrando un fuerte crecimiento.”

Emily Wagner, directora del programa de aulas de la empresa de tutoría y preparación de exámenes Summit Educational Group en Newton, Massachusetts, comparó su colaboración en el trabajo con el estilo de comunicación de los perros de la pradera. De vez en cuando, ella y sus compañeros de trabajo salen de sus cubículos de oficina para hablar entre ellos desde el otro lado de la habitación. Pero la mayor parte del tiempo, está en el trabajo haciendo zoom a su equipo, que llega en días diferentes por seguridad.

Más allá de la experiencia “extraña” de todo esto, Wagner dice que el mayor problema es cuando dos personas de la oficina al alcance del oído están en la misma llamada de Zoom. Si ambas personas tienen sus micrófonos encendidos, el sonido ambiente crea un eco en la llamada. La única forma real de solucionarlo es asegurarse de que otras personas cercanas no tengan sus micrófonos encendidos al mismo tiempo.

“Es una pesadilla sin paliativos”, dice. “Me volvió loca la primera vez que tuve que lidiar con ello. Era como: ‘¡Esto es horrible! ¿Por qué estamos haciendo esto?”.

El temido eco de las videoconferencias es una queja común entre los trabajadores que se han unido a las videollamadas desde la oficina. Una empleada, que trabaja en un sistema de educación pública en Illinois y habló bajo la condición de anonimato para evitar conflictos con su empleador, dijo que tiene el mismo problema en Microsoft Teams y Google Meet. La tecnología le causa muchas frustraciones, como un Internet irregular en la oficina, donde tiene que estar cinco días a la semana, y a veces no puede soportar el volumen de gente en las videollamadas.

Trabajar desde la oficina le parece “esencialmente lo mismo” que lo que hacía desde casa. La mayor socialización que consigue en el trabajo es un “hola” ocasional si se cruza con un colega en el pasillo, dijo.

Nick Kneer de pérmanecer sólo en su oficina, en una habitación de paredes de cemento sin ventanas, para cumplir con el protocolo de prevención del contagio de la variante Delta

“Siguen asegurándose de que la gente se distancie socialmente y no se amontone en una sala de conferencias”, dijo de su empleador, reconociendo que el procedimiento tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad. Dijo que se siente “100 por ciento sin sentido” estar presencialmente en la oficina.

Algunos trabajadores están en la oficina de forma voluntaria. Harlan Crystal, cofundador y director de tecnología de la empresa de juegos para móviles Pocket Gems, volvió a su oficina de San Francisco en mayo, aproximadamente un mes después de que la empresa la reabriera para los trabajadores que quisieran volver voluntariamente. Para él, volver a la oficina le permitió entrar en un espacio mental en el que podía concentrarse mejor. También le ayudó a separar mejor su vida laboral y su vida familiar.

Pero dice que el entorno de trabajo híbrido de Pocket Gems ha sido “desordenado, sin duda”. Cuando los equipos tienen reuniones con Zoom, los pocos que están en la oficina se reúnen en una sala de conferencias y se unen a la reunión como grupo a través de una cámara. Como resultado, las personas que participan en la llamada tienen dificultades para leer las emociones y reacciones de las personas que se unen desde la sala de conferencias porque sus caras son demasiado pequeñas, dijo Crystal. Y si algún empleado remoto comparte su pantalla en Zoom, los trabajadores de la oficina encuentran las imágenes de baja resolución casi imposibles de leer, dado que están viendo la presentación a través de un proyector en la sala.

“Se siente más como ir a Starbucks y trabajar allí”, dijo. “Vas a un lugar compartido, pero la mayoría de las personas con las que trabajas directamente no están allí contigo”.

Gerry Martini, director asociado de admisiones del Centro de Postgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dijo que la falta de interacción en persona con sus compañeros de trabajo y con los futuros estudiantes le hace “temer” ir a la oficina dos días a la semana. Además, se desplaza 40 minutos en metro para llegar al trabajo y realizar la mayor parte de sus interacciones por Internet. Mientras tanto, el comedor y la cafetería de su edificio están cerradas, lo que le deja pocas oportunidades de mantener conversaciones espontáneas.

“Estoy deseando volver al campus para poder hacer cosas de verdad”, dice Martini. “Son las personas las que hacen la experiencia. Ese tipo de cosas no están ocurriendo”.

Martini dijo que cree que él y sus colegas fueron enviados de vuelta al trabajo sobre todo por razones económicas.

“Hay una percepción de que debemos volver porque es bueno para la ciudad frente a lo que es bueno para el empleado”, dijo.

Matt, un desarrollador de páginas web en una universidad de Nueva Jersey que habló con la condición de no revelar su apellido, dijo que volver a la oficina para estar en Zoom hace difícil saber quién está disponible o no. Antes de la pandemia, estaba claro cuando la gente estaba ocupada en una reunión, ya que estarían todos juntos en una sala. Todavía no ha descubierto la mejor manera de resolver el problema.

“Cuando todo el mundo está haciendo Zoom desde su escritorio, es imposible saber quién está en una reunión”, dijo, y añadió que compañeros de trabajo han entrado en sus reuniones desde su escritorio. “Es muy extraño”.

Los trabajadores dicen que los empleados que vuelven a la oficina deben estar preparados para algunas cosas: beben tener un buen juego de auriculares con cancelación de ruido o bastoncillos para los oídos, y estar preparados para el aislamiento en persona.

Para Kneer, la extraña sensación de trabajar desde la oficina para hacer lo mismo que hace en casa podría simplificarse hasta el humor de su situación de almuerzo. Coge los alimentos de la nevera de su casa para llevárselos al trabajo. Luego lleva de regreso su almuerzo a casa y los pone en su propia nevera.

“Es surrealista”, dice Kneer.

