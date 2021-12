Bad Bunny, Rauw Alejandro, Fonseca y Juan Gabriel: los preferidos por generaciones en Spotify

Spotify: ¿qué es Wrapped y el 'aura musical'? Conoce por qué todo el mundo habla de ello. (Foto: El Español)

Spotify al igual que otras plataformas, lanzó lo más popular del año. En su caso, la lista de las canciones más reproducidas en Latinoamérica pudo causar algo de sorpresa, pues el reguetonero Bad Bunny apareció a lado de artistas como Alejandro Fernández, Fonseca, entre otros que se caracterizan más por ser baladas populares. Ello se debió a la influencia de las generaciones a la que pertenecen los usuarios.

Baby Bomers (55+), Generación X (45 a 54 años), Millenials (25 a 44 años) y Centennials (16 a 24 años) “lucharon” por poner la música que los marcó en la lista de los más reproducidos, haciendo que el resultado fuera variado en géneros musicales y más, por ello es que Spotify lanzó ahora otros listados con la música más popular por cada generación.

México

En el caso de México, las canciones más escuchadas este año por los jóvenes adolescentes de la generación Z, fueron:

1.- Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

2.- Rauw Alejandro - Todo De Ti

3.- Bad Bunny - Yonaguni

4.- Christian Nodal, Gera MX - Botella Tras Botella

5.- Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

6.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin - Fiel

7.- Juhn, Myke Towers - Bandido

8.- KAROL G - BICHOTA

9.- Kali Uchis - telepatía

10.- Anuel AA, Rauw Alejandro - Reloj

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, en una fotografía de archivo. EFE/José Miguel Caviedes

En concordancia con los Zs alrededor del mundo, Bad Bunny se consagra como el estandarte global de esta generación, siendo el artista principal de los centennials, seguido de Juhn, Myke Towers y Rauw Alejandro.

Los jóvenes adultos que tienen un rango de edad de entre 25 y 44 años en México tuvieron una lista similar a la de los Centennials aunque con ligeras variantes, quedando del siguiente modo:

1.- Rauw Alejandro - Todo De Ti

2.- Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

3.- Christian Nodal, Gera MX - Botella Tras Botella

4.- KAROL G - BICHOTA

5.- Maluma - Hawái

6.Juhn, Myke Towers - Bandido

7.- Bad Bunny - Yonaguni

8.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin - Fiel

9.- Myke Towers, Sebastian Yatra - Pareja Del Año

10.- Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

Nodal, Bad Bunny y Rauw Alejandro fueron de los artistas más oídos en México (Foto: Especial)

Lo más escuchado por los usuarios de Spotify pertenecientes a la generación X este 2021 fue:

1.-Alejandro Fernández - Me Dediqué a Perderte

2.-Flans - Las Mil Y Una Noches

3.-Luis Miguel - Hasta Que Me Olvides

4.-Christian Nodal, Gera MX - Botella Tras Botella

5.-Luis Miguel - La Incondicional

6.-Rauw Alejandro - Todo De Ti

7.-Luis Miguel - Ahora Te Puedes Marchar

8.-The Police - Every Breath You Take

9.-Christian Nodal, Ángela Aguilar - Dime Cómo Quieres

10.-Mi Banda El Mexicano - Ramito De Violetas

Luis Miguel invitó a sentarse a una fan en su mesa durante una cena. (Foto: @lmxlm/ Instagram)

En el listado ya se pueden notar los cambios entre generaciones, pues el regetón ya no está presente y se mantienen canciones que en su momento fueron las más sonadas como Me dediqué a perderte. Algo similar ocurrió con los Baby Boomers este 2021, pues su lista quedó así:

1.- Alejandro Fernández - Me Dediqué a Perderte

2.- Mijares - Para Amarnos Más

3.- Juan Gabriel - Abrázame Muy Fuerte

4.- Luis Miguel - Hasta Que Me Olvides

5.- The Police - Every Breath You Take

6.- Luis Miguel - La Incondicional

7.- Mijares - El Privilegio De Amar

8.- José Luis Perales - ¿Y cómo es él?

9.- Joan Sebastian - Tatuajes

10.-Juan Gabriel - ¿Por Qué Me Haces Llorar?

Imagen de archivo del fallecido cantante mexicano, Juan Gabriel. EFE /Gerardo Mora /Archivo

Colombia

En comparación con los mexicanos, los jóvenes Centennials de Colombia, tuvieron la siguiente selección musical:

1.- Bad Bunny, Jhay Cortez – DÁKITI

2- Bad Bunny - Yonaguni

3.-Juhn, Myke Towers – Bandido

4.- Rauw Alejandro - Todo De Ti

5.-Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

6.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin – Fiel

7.- Feid, Sky Rompiendo – CHIMBITA

8.- J Balvin, Maria Becerra - Qué Más Pues?

9.- Anuel AA, Rauw Alejandro – Reloj

10.- Mr. Naisgai, Rauw Alejandro - 2/Catorce

Tomada de Canal Caracol en vivo

Ello deja ver que sin duda Bad Bunny es uno de los favoritos para la generación de adolescentes de este 2021. Por otro lado, los Millenials escucharon:

1.- Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

2.- Juhn, Myke Towers - Bandido

3.- Rauw Alejandro - Todo De Ti

4.- Bad Bunny - Yonaguni

5.- Maluma - Hawái

6.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin - Fiel

7.- Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

8.- KAROL G - BICHOTA

9.- J Balvin, Maria Becerra - Qué Más Pues?

10.- Myke Towers, Sebastian Yatra - Pareja Del Año

Tomada de Canal Caracol en vivo

Similar a como ocurrió con la audiencia mexicana, las preferencias musicales tuvieron una mayor separación entre millenials y generación X.

1.- Maluma - Hawái

2.-Rauw Alejandro - Todo De Ti

3.-Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

4.- The Police - Every Breath You Take

5.- Camilo - Vida de Rico

6.- Fonseca - Te Mando Flores

7.- KAROL G - BICHOTA

8.- Silvestre Dangond - Las Locuras Mías

9.- Myke Towers, Sebastian Yatra - Pareja Del Año

10. -Bad Bunny - Yonaguni

El cantante colombiano Fonseca, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

Finalmente, las canciones favoritas para los Baby Boomers de Spotify en Colombia durante este año fue:

1.- Dimension Latina - Llorarás

2.- Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

3.- Fonseca - Te Mando Flores

4.- Maluma - Hawái

5.- Rauw Alejandro - Todo De Ti

6.- Alejandro Fernández - Me Dediqué a Perderte

7.- Julio Jaramillo - Nuestro Juramento

8.- Grupo Niche - Una Aventura

9.- Juan Gabriel - Abrázame Muy Fuerte

10.- Diomedes Diaz, Juancho Rois - Amarte Mas No Pude

“Además de la música, hay otras tendencias en audio que son distintivas entre generaciones, los Zs son oyentes asiduos de ASMR, mientras que las generaciones mayores se inclinan más por contenidos como los podcasts”, aseguró Spotify.

SEGUIR LEYENDO: