BioWare celebró junto con sus fans el Día de Dragon Age, próximamente para un solo jugador

Dragon Age de BioWare. (foto: as.com)

El día 4 de diciembre del presente año, BioWare y EA celebraron el Día de su videojuego Dragon Age junto a sus fanáticos y líderes de la comunidad con una publicación de su blog oficial. La misma destaca a los creadores de esta celebración, además de mostrar las diferentes maneras en que los fans pueden celebrar el día.

“Nos sorprende que todos ustedes celebren el Día de la Edad del Dragón todos los años y aprecien a todos los que lo hacen. Dragon Age Day lanzado extraoficialmente por los fanáticos, para los fanáticos, en el otoño de 2018 por Teresa “ImaSithDuh”, con un pequeño equipo de fundadores que también incluye a Angela Mitchell, Savvy B. y Alistair SM James, así como a los ex participantes Ghil Dirthalen y Andrastini. ¡Realmente apreciamos al equipo detrás del Día de Dragon Age por reunirnos a todos mientras apoyamos la inclusión y la accesibilidad con una contribución a la caridad de Able Gamers en el proceso!”, se puede leer en el comunicado oficial de Bioware.

BioWare muestra las creaciones originales de la comunidad en las redes sociales, lanza nuevos productos y algunas rifas en tarjetas de regalo. El grupo de fanáticos de Dragon Age que comenzó a celebrar el día también organiza eventos que incluyen organizaciones benéficas para fanáticos, transmisiones en vivo durante todo el día en Twitch, proyecciones de videos y más.

Logo de BioWare. (foto: SomosXbox)

BioWare está trabajando en Dragon Age4

BioWare no está pasando por los mejores momentos en este momento, y el querido y veterano desarrollador no ha lanzado un nuevo juego en años que realmente convenza a las masas. Por esta razón, las esperanzas de muchas personas están puestas en Dragon Age 4, un juego de rol de estilo occidental muy esperado al que la compañía puede regresar con éxito.

Sin embargo, parece que va a tardar demasiado en desarrollarse y apenas lo hemos sabido desde que se anunció en los Game Awards 2018 y nos mostrarán un vistazo. el año pasado.

Algunos videojuegos que marcaron la historia de BioWare. (foto: AllGamersIn)

Ahora, para tranquilizar a los fans, EA ha publicado un comunicado en su sitio web oficial en el que aseguran que “están trabajando duro para desarrollar la próxima experiencia para un solo jugador en Dragon Age ” y que “están entusiasmados con la idea y esperan poder hablar más sobre el proyecto el próximo año.”

Las declaraciones parecen confirmar que no se verá en los Game Awards 2021, un evento que se llevará a cabo en la madrugada del 10 de diciembre.

Mientras tanto, le recordamos que puede disfrutar de las tres primeras temporadas gracias al servicio de suscripción EA Play para PC y Xbox en caso de que no las tenga, lo cual podría ser útil para refrescar el historial de la serie hasta el momento y prepararse bien para Dragon Age 4 cuando salga.

Dragon Age 4 de BioWare. (foto: Vandal)

Los mejores 3 juegos de Bioware de todos los tiempos

1. Star Wars: Knights of the Old Republic (Xbox, PC, IOS, Android)

Star Wars: Knights of the Old Republic es verdaderamente uno de los mejores medios relacionados con Star Wars de todos los tiempos. La historia de su personaje, que comienza el juego con amnesia, está completamente determinada por sus elecciones y acciones.

Dependiendo de lo que haga o no haga, tenderá a inclinarse hacia el lado de los Jedi o el lado oscuro de la Fuerza. El combate es básico, pero hay muchas configuraciones y habilidades diferentes con las que experimentar.

Star Wars: Knights of the Old Republic. (foto: MuyComputer)

2. Mass Effect 2 (PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC)

De la trilogía Mass Effect, hay una discusión entre el juego uno y el juego dos que la gente prefiere. La mayoría, al menos parece, considera que este último es el más importante, ya que es el juego más equilibrado que BioWare ha creado hasta este punto satisfactorio, con una escritura sólida y decisiones significativas.

Hay una trama inteligente, mientras que la trama general de Mass Effect 2 es un poco extraña, dado que es el capítulo central de la trilogía planeada.

Mass Effect 2. (foto: Opera add-ons)

3. Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (PC)

Hasta el día de hoy, sigue siendo el séptimo juego de computadora mejor calificado de todos los tiempos en Metacritic, y el segundo mejor juego si se reduce a los juegos de rol. Aunque BioWare eventualmente tendrá una relación impredecible con las secuelas, Baldur’s Gate 2 es definitivamente el más fuerte de todos.

Ubicado en el escenario principal de Dungeons and Dragons, Baldur’s Gate 2 es la culminación de la experiencia de inmersión en papel y lápiz en un espacio digital. Por supuesto, no puede hacer nada de lo que pueda pensar en un juego tradicional de Dungeons and Dragons, pero este juego se acerca lo suficiente.

Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn. (foto: IGDB.com)

