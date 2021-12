Así puede ver Apple TV+ en un dispositivo Android

Apple TV en dispositivo móvil Android. (foto: as.com)

Apple TV+ es uno de esos servicios que nació para competir con Netflix y brindar a los usuarios del ecosistema de Apple un lugar para ver películas y series de alta calidad a un precio razonable. De hecho, los precios del Apple TV se encuentran entre los más bajos de la industria, a pesar del contenido algo reducido. Eso sí, está claro que hoy por hoy no puede competir con plataformas como Netflix o HBO, pero tiene algunas series interesantes.

La plataforma de películas y series de Apple, que también incluye un servicio de suscripción, no tiene una aplicación móvil para Android, sino una aplicación para Android TV. Aun así, puede ver Finch, Swang Song o Greyhound: en la mira del enemigo en un smartphone (tanto Android como iPhone).

Si bien Apple ofrece una excelente aplicación de Android para su plataforma de música, esto no es cierto para su plataforma de video por suscripción: no existe una aplicación universal de Apple TV para teléfonos móviles y computadoras con tablero Android. Se puede instalar Android TV APK, pero no funciona en los dispositivos con pantalla táctil. Aunque existe un método común: use su navegador web. Su funcionamiento no está exento de dificultades.

Apple TV+. (foto: K-Tuin)

Utilice su navegador web para ver Apple TV+ en su dispositivo móvil Android

No existe una aplicación de Apple TV+ disponible para teléfonos móviles Android, pero aún así puede acceder a todo el contenido del sitio de Apple. Su uso es muy intuitivo, la interfaz se adapta a controles multimedia básicos, la copia es de calidad y da acceso a funciones avanzadas; como subtítulos y cambiar de idioma.

Además de reproducir contenido de Apple TV a través del navegador y tener acceso a películas y series compradas en Apple TV, la compañía también ofrece una aplicación web para acceder a los beneficios de Apple TV como si fueran una aplicación de Android. El proceso para acceder y ver Finch, Swang Song o Greyhound y más, es el siguiente:

1. Visite https://tv.apple.com/es desde el navegador de su teléfono móvil Android.

2. Inicie sesión con su ID de Apple. Necesita permitir el acceso en uno de los dispositivos de la compañía con sede en Cupertino.

3. Es posible que necesite permiso para usar la navegación web con datos de su tarjeta. Esto es necesario para las cuentas familiares.

4. Después de acceder al Apple TV, podrá reproducir todo el contenido desde el navegador, pero lo más conveniente es instalar la aplicación web. Haga clic en los tres elementos del menú y seleccione “Agregar a la pantalla de inicio”.

Con la aplicación web, tendrá acceso cómodo a todo el catálogo de Apple TV sin esperar a que Apple finalmente desarrolle una aplicación nativa de Android. Su funcionalidad es precisa, la reproducción es estable y de suficiente calidad.

Apple TV+. (foto: Plataformas.News)

Cómo puede ver Apple TV+ en Android TV

En Android TV, las cosas se complican un poco, pero no demasiado. Primero deberá instalar un navegador compatible con Apple TV y deberá seguir una guía diferente. A continuación le explicamos cómo instalar Firefox en Android TV.

Lo primero que debemos hacer es instalar un administrador de archivos, en este caso elegimos File Commander porque es muy fácil de usar.

Busque File Commander en la Play Store de Android TV e instálelo. Una vez hecho esto, siga los pasos para instalar Firefox.

1. Lo primero que debe hacer es descargar la versión de Firefox para Android TV en formato APK desde su PC. Descargue la última versión de APK Mirror.

2. Una vez hecho esto, transfiéralo a una memoria USB o tarjeta microSD e insértelo en su Android TV.

3. Abra File Commander y busque el archivo APK que acaba de transferir a su televisor o dispositivo Android TV.

4. Haga clic en él y ábralo, se le pedirá permiso para poder instalar archivos de fuentes desconocidas.

5. Acepte todos los permisos y haga clic en Instalar.

Firefox en Android TV. (foto: Androidphobia)

Una vez lo tenga, solo tendrá que seguir unos pasos muy sencillos para instalar Apple TV+ en Android TV:

1. Abra tv.apple.com desde su Android TV.

2. Inicie sesión con sus credenciales de ID de Apple. Puede optar por confiar en el navegador para no tener que volver a ingresar su código de inicio de sesión o de seguridad cada vez.

3. Y listo, ya tiene acceso directo a Apple TV.

SEGUIR LEYENDO: