YouTube Premium agrega nuevo controles de reproducción para Android e iOS

YouTube siempre ha tenido dos lados muy marcados a día de hoy; por un lado, es la plataforma de reproducción de video más grande del mundo, recibiendo millones de contenido que sus usuarios descargan cada minuto. Y, por otro lado, quiere ser una aplicación de transmisión de música que eclipsa constantemente a la aplicación de transmisión de música, que Google considera su opción principal siendo YouTube Music.

Pero la línea entre los dos es tan delgada que, sin duda, Mountain View decidió eliminarlo un poco más, por lo que los usuarios de suscripción de pago no sabrán qué hacer ni dónde. La razón es porque los controles de escucha funcionan al estilo de los que se encuentran en Spotify, Apple Music y, por supuesto, YouTube Music de Google.

YouTube añade “Controles de escucha”

En YouTube, los controles de reproducción son los de toda la vida: pausa / reproducir / ir a la siguiente pista o retroceder hacia un lado u otro haciendo doble clic a la izquierda o derecha durante unos segundos. Bueno, Google pensó que sería interesante agregar una nueva función llamada “Controles de escucha” para colocar estos botones en la parte inferior de la pantalla.

Como puede ver en la captura de pantalla anterior, solo necesita tocar los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha para mostrar una ventana emergente con una variedad de funciones.

Al seleccionar estos controles de escucha, además de otros videos recomendados, haremos desaparecer toda la información sobre Me gusta, compartir, etc., para así mostrar una superficie en blanco llena solo con estos botones.

Por qué YouTube eligió hacer esto

Bueno, la razón debe encontrarse en una característica amada por los usuarios que cuentan con una suscripción de pago, que es la capacidad de reproducir contenido en segundo plano, con la pantalla apagada, incluso con la reproducción de música habilitada; como streaming, conferencias, videojuegos de YouTubers u otros.

Al rediseñar toda esta zona de control, estos usuarios pueden gestionar lo que ven como si fuera una canción en Spotify o en cualquier otra plataforma , de forma rápida y sin que haya mucho ruido en la pantalla.

Algo que disfrutarán y que muchas veces se convierte en un problema porque entre tantas cosas a la vista, es difícil gestionar la lectura o hacia donde queremos ir (un minuto concreto del video, otro capítulo, etc.).

