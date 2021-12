Android 12: Alerta a usuarios si los están espiando a través de la cámara o micrófono

Android 12 tiene varios funciones de seguridad (Foto: GSMARENA)

El nuevo Android 12 que lleva algunas semanas funcionando en móviles tiene varias características que la hacen mejor a sus versiones anteriores. Sin embargo, entre ellas se está destacando una que permitirá al usuario saber si está siendo espiado.

Esto es gracias a sus herramientas de privacidad, como bloquear Google Photos, la función de eliminación rápida de historiales de navegación de Google Chrome y un “tablero de privacidad”.

Entre esas novedades de seguridad para los usuarios se encuentra un tablero localizado en la esquina superior derecha de la pantalla, la cual tiene un ícono de una pequeña cámara o micrófono que aparece como seleccionado si se accedió al hardware de cualquiera de estas dos.

Esto quiere decir que si algún hacker está espiando al usuario a través de la cámara o micrófono el usuario podrá darse cuenta de ello inmediatamente. Similar a las computadoras cuando se enciende un pequeño foco a lado de la cámara incorporada para avisar que está activada.

Teléfonos móviles con interfaz de la beta de Android 12 (Foto: Europa Press)

En ese sentido, con el Android 12 se pueden desactivar ambas funciones. Tiene disponibles dos casillas para deshabilitar el acceso completo a la cámara y al micrófono desde cualquier aplicación o servicio que haya instalado. De esta forma, ninguna aplicación o servicio podrá entrar a los permisos para usar la cámara y el micrófono.

A continuación están otras opciones que se permiten con esta actualización del sistema operativo que sirven para mantener la seguridad del usuario.

Desactivar la opción de encontrar dispositivo

La opción Buscar dispositivo envía constantemente información a Google sobre la ubicación del teléfono móvil para que, si se pierde, sepa dónde lo obtuvo por última vez.

Si no desea enviar estos datos a Google, vaya a la sección Seguridad de la configuración de Android y presione en la opción Buscar mi dispositivo.

Android 12 (Foto: Androidphoria)

Al ingresar a Buscar mi dispositivo, podrá ver información sobre cómo acceder a él desde la web. Si lo desactiva, Google ya no tendrá la posición exacta de su móvil. Eso sí, es importante que sepa que, en caso haya decidido desactivar la opción, ya no podrá saber dónde está el móvil en caso se pierda.

Limitar los datos que se le envía a Google

Android es propiedad de Google, y la empresa de motores de búsqueda obtiene una buena cantidad de datos personales con todo lo que realiza. Sin embargo, usted decide qué datos enviar a Google, tanto sus ubicaciones como sus actividades.

Aquí, para comenzar, debe ingresar a la Configuración de Android e ingresar a la sección Privacidad, donde puede acceder a varias opciones para cambiar esta configuración.

Hay varias opciones para mantener la seguridad (Foto: Blog phonehouse)

En la sección Privacidad, si hace clic en la opción Historial de ubicaciones de Google, ingresará a una página en la configuración de su cuenta de Google donde podrá deshabilitar el envío de información sobre los sitios que visita a Google. Aún en el apartado de Privacidad, si pulsa en la opción Controles de actividad accederá a otra página importante en la configuración de su cuenta de Google.

También puede hacer clic en la opción Uso y diagnóstico, que lo llevará a una pantalla donde puede optar por no enviar datos de uso y diagnóstico a Google. Estos datos contienen información sobre fallas de Android, y lo que estaba haciendo cuando sucedieron y Google los usa para corregir errores.

Cabe recordar quedar claro que la privacidad total no existe en la mayoría de los sistemas operativos, y Android 12 no es una excepción. Además de eso, tenga en cuenta las múltiples herramientas con las que cuenta Google y algunas de ellas son públicas. Pero eso no significa que no haya opciones para intentar mantener su privacidad al máximo.

