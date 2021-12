Los mejores consejos para evitar fraudes mientras compra en línea

Las personas deben tener cuidado para no ser victimas de fraude (Foto: Pixabay)

Las compras en línea cada vez se han hecho más populares por todas las comodidades que implican, sobre todo en un contexto de pandemia. Sin embargo, a la par han aumentado los fraudes en el sector.

Por ello, es importante que quienes compren en línea tengan a la mano varios consejos que les permitan detectar entre una buena compra de una estafa, para que de ese modo no pierdan su dinero y obtengan el producto que están buscando.

De acuerdo con la Coordinación de Seguridad de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-CERT), hay varias señales que ayudarán a los futuros compradores a no ser defraudados. Estos son:

Candado de seguridad

Una de las principales maneras de detectar si una página es confiable es revisando la parte superior del sitio, en donde se encuentra la dirección. Ahí debe haber una pequeña imagen de un candado, lo que significa que es seguro navegar en el sitio.

Los defraudadores han expandido sus oportunidades en el ecommerce (Foto: Europa Press)

Dicho símbolo de candado utiliza Protocolo de Capa de Conexión Segura (SSL por sus siglas en inglés), lo que significa que hay una comunicación cifrada entre el navegador del usuario y el servidor del website. De ese modo, la transferencia de datos está garantizada.

Asimismo, revisar que la dirección de la página inicie con HTTPS y no cambie a HTTP, pues podría ser un indicativo de que los datos están siendo comprometidos.

Identidad del sitio

En el caso de los portales de comercio electrónico, se puede verificar la seguridad revisando que la barra de direcciones contenga el nombre del sitio web de manera autenticada. Por ejemplo, si se quiere comprar algo de Amazon, y el portal solo tiene el nombre dentro de la página y no en la dirección, lo mejor es salir de ahí.

Las compras en línea cada vez son más comunes (Foto: Stock Vector)

Sellos de confianza

Los sitios de ecommerce pueden tener el sello de seguridad ‘VeriSing’, el cual es un indicador de que ese sitio tiene un certificado de identidad que lo avala como un sitio que está cumple con estándares específicos de seguridad.

Dichos certificados son reconocidos por los navegadores como confiables. Eso sí, es posible que no todos los sitios lo tengan, no obstante, si aparece se puede tener la certeza de que las transacciones serán seguras.

Uso de Cookies

Una forma extra para protegerse es borrar continuamente las cookies que el navegador guarda, para que de ese modo sea más complicado para un posible atacante robar información. Esto porque las cookies son información que pueden contener nombres de usuario y contraseñas almacenadas en la computadora.

Al borrarlas continuamente se evita que se almacene mucha información personal. Otra medida es tener un software de seguridad o antivirus para que ayuden a disminuir las probabilidades de un ataque cibernético.

Las personas pueden ser víctimas de fraude (Foto: Pexels)

No obstante los compradores no son los únicos que pueden ser defraudados en una transacción en línea, ya que algunas tiendas también corren riesgo de que usuarios falsos que busquen obtener productos sin que se les haga un cobro.

Actividad irregular

Para ellos los consejos es revisar los datos del comprador. Quizá pueda parecer obvio pero tienen que verificar que no haya direcciones de correo falsas y que el número telefónico de contacto coincida con el código del área.

También pueden revisar que el comprador no haga movimientos extraños como: cometer errores durante la compra, es decir, que introduzca varias veces los números de la tarjeta de forma errónea, ya que podría significar que están adivinando o probando con cuál plástico se puede hacer la transacción.

Tanto los vendedores de productos en línea como los compradores deben tener cuidado de no ser víctimas de fraude para que no pierdan sus productos o su dinero.

