Halo Infinite: lo que más nos gustó y lo que no

Foto de archivo. | Crédito: 343 Industries

Ya se cuentan los días para la llegada de Halo Infinite, pues el último título de 343 Industries está en la mira del mundo entero y ya está dando de qué hablar. De hecho, para muchos fans el lanzamiento del ‘Free To Play’ es un vistazo abierto a lo que llegará.

En primer lugar, la campaña de Halo Infinite verá la luz este 8 de diciembre , pues a partir de ese momento estará disponible para la consola de Microsoft y PC donde los jugadores tendrán la oportunidad de jugarla de principio a fin comprando el título o teniendo en su posesión el ‘Game Pass’.

Infobae ya lo jugó junto a Xbox y hemos tenido la oportunidad de acceder a un vistazo preliminar de la campaña y las sensaciones que nos llevamos son bastante más que satisfactorias.

Aunque no se pueden revelar muchos detalles sí es evidente el cariño que la desarrolladora le ha metido a este juego, pues ha sabido mantener la jugabilidad que llevó esta saga a lo más alto e incluso la mejora.

La historia nos vuelve a poner en la piel del ‘Master Chief’, además de esto, el estudio supo cómo generar desde un inicio un ambiente cinematográfico.

En esta ocasión, las travesías del Spartan más duro continuará poco después de lo visto en Halo 5 pues es recuperado del vacío del espacio para enfrentarse a los Desterrados, un grupo insurgente que ha puesto en jaque al UNSC, es así pues que Jhon-117 se tendrá que ver cara a cara con Escharum, un Jefe de Guerra bastante imponente quien incluso ha tomado el control de un anillo de Halo.

Para quienes se preocupaban por la calidad de imagen sobra decir, por lo visto en los nuevos adelantos, que el nivel de los gráficos es bastante bueno y que la desarrolladora ha sabido aplacar el descontento de los fans de la saga tras la salida de los primeros trailers.

A nivel jugable la experiencia es excepcional, pues como dijimos antes, se ha sabido mantener la esencia de acción frenética que ha mantenido la saga durante todas sus entregas y le da un valor agregado con una serie de herramientas nuevas que harán que volver a las andadas, se sienta aún más disfrutable.

Cabe resaltar que en esta aventura solo controlaremos al Jefe Maestro, pues en esta entrega no habrá personajes Élite jugables. Otro aspecto a tener presente es que en el momento del lanzamiento no tendremos acceso a ningún modo cooperativo, pues todo indica que tendremos que esperar para ello en 2022.

Como ya hemos podido experimentar, la experiencia del juego en línea sigue siendo un punto fuerte de la saga, pues a pesar de mantener los mismos modos de juego, armas y vehículos, no hay señales (al menos de nuestra parte) de cansarnos; el único punto negativo que podemos dar hasta ahora es la presencia de ‘hackers’ que seguramente sí nos pueden dañar la experiencia en más de una partida, aunque esto no es algo que sea desconocido para las comunidades de jugadores y mucho menos al tratarse de un ‘Free to Play’.

Ante esta problemática de tramposos, 343 Industries ya está empezando a tomar medidas, pues la compañía aseguró que trabajará en el tema a través de actualizaciones constantes; sin embargo, como la misma empresa asegura, es muy difícil que este problema vaya a desaparecer del todo.

SEGUIR LEYENDO: