Fechas de estreno para Halo Infinite y 9 videojuegos más en diciembre de 2021

Videojuego Halo Infinite. (foto: TEC)

Cada vez se acerca la despedida del 2021. En el ámbito de los videojuegos, el presente año estuvo lleno de emocionantes lanzamientos donde brillaron títulos como Deathloop, Psychonauts 2 o Metroid Dread. Si bien se esperan lanzamientos aún mayores en 2022, muchos consideran que este año está lleno de transiciones importantes entre las generaciones de consolas por varias razones.

Sin embargo, todos los meses tiene algunos títulos importantes y diciembre no se queda atrás. Ya sea que se trate de una experiencia independiente o de una gran franquicia que regresa, antes de que finalice el año, hay excelentes opciones para todos los gustos.

Sin duda, los focos se los lleva Halo Infinite. Pero, a continuación daremos una lista completa de los 10 juegos más destacados que llegan para consolas como PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One y PC.

1. Solar Ash (PS5, PS4, PC) - 2 de diciembre

Comenzamos con un videojuego ‘Indie’ desarrollado por Heart Machine (creadores de Hyper Light Drifter).

Esta aventura de puzzles de ensueño le lleva a un mundo lleno de diseño surrealista, habitado por los personajes coloridos, en el que se librarán épicas batallas.

El título llega a las consolas de PC y PlayStation .

2. Danganronpa Decadence (NSW) - 3 de diciembre

Tookyo Games anunció que están trabajando en Tribe Nine y Enigma Archives: Rain Code, pero sobre todo, Danganronpa Decadence.

El videojuego, que se lanzará el 3 de diciembre, reúne las partes de los siguientes videojuegos:

- Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition,

- Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition,

- Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition,

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp.

Este es sin duda el paquete infalible para ponerse al día con la historia.

El título llega únicamente para la Nintendo Switch .

3. Chorus (PS4, PS5, Stadia, XSX, XBO, PC) - 3 de diciembre

Estamos ante uno de los primeros videojuegos anunciados para una nueva generación de consolas. Chorus es un título de exploración espacial en el que controlamos a Nara, una joven con la misión de destruir el culto oscuro que la creó.

Pero no todos visitarán los templos y campos de estrellas durante el recorrido, ya que disparar también será un atractivo del videojuego.

El título llega para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox Series X , Xbox One , PC y Stadia

4. Twelve Minutes (PS5, PS4, NSW) - 7 de diciembre

Después de ganarse a los usuarios de Xbox y PC (incluido el propio Hideo Kojima), Twelve Minutes se está preparando para su lanzamiento en las consolas Switch y PlayStation , ofreciendo el mismo suspenso y la misma interpretación que lo llevaron a ser bien recibido por los gamers.

El título llega para PlayStation 4 , PlayStation 5 y Nintendo Switch .

5. Halo Infinite (XSX, XBO, PC) - 8 de diciembre

Y estamos llegando al gran lanzamiento de diciembre y uno de los videojuegos más esperados de 2021. Y es que todos los gamers han esperado este momento, y por fin llegará para quedarse.

Halo Infinite es una distribución que busca unir el pasado, presente y futuro, para convertirse en el líder de los videojuegos y, sobre todo, volver a entretener a millones de personas.

El título llega para Xbox Series X , Xbox One y PC.

6. Syberia: The World Before (PC) - 10 de diciembre

Syberia: The World Before es una nueva aventura de investigación en diferentes continentes y épocas.

Nos enfrentamos al desafío de armar un rompecabezas, la prueba definitiva que nos lanzó Sokal.

El título llega para únicamente para PC.

7. Aeterna Noctis (PS5, PS4, NSW, PC, XBO, XSX) - 15 de diciembre

El género metroidvania es muy popular en la escena indie, y cada vez es más difícil que un videojuego se destaque del resto.

Aeterna Noctis no solo logró este objetivo, sino que también atrajo la atención de miles de jugadores de todo el mundo. Los miembros de Aeternum Game Studios pueden estar orgullosos de eso.

El título llega para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Nintendo Switch , Xbox Series X , Xbox One y PC.

8. Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS5, PS4, PC) - 16 de diciembre

Tampoco pudo omitir el lanzamiento del nuevo Five Nights at Freddy’s. El título estuvo presente en el lanzamiento oficial de PlayStation 5 y pretende dar un pequeño soplo de aire fresco a una fórmula que le ha dado el éxito a los dueños de la franquicia.

Estos horribles juguetes de dibujos animados volverán con nuevas características que nuevamente nos causarán mucho miedo y tensión.

El título llega para PlayStation 4 , PlayStation 5 , y PC.

9. The Gunk (XSX, XBO, PC) - 16 de diciembre

Este videojuego consiste en una aventura en tercera persona desarrollada por Thunderful; los creadores de SteamWorld.

Es un juego de aventuras, acción, disparos y puzzles ambientado en un planeta alienígena que puede sorprenderte en las próximas semanas.

El título llega para Xbox Series X , Xbox One y PC.

10. Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (PS4, PS5, NSW, XBO, XSX) - 16 de diciembre

Otro éxito de taquilla de metroidvania. Ahora está llegando a las consolas para que más jugadores disfruten en todas las plataformas y la acción notable su significado.

Y para quienes no sepan, este videojuego está basado en una serie de novelas de Ryo Mizuno.

El título llega para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Nintendo Switch , Xbox Series X y Xbox One