Rockstar regalará los títulos pasados de GTA como disculpa por los errores en The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Foto: GTA)

Tras las fallas (bugs) de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar Games salió a dar la cara a todos los fans para pedir disculpas y asegurarles que pronto arreglaran los problemas, así como que regalarán las versiones anteriores del juego.

A través de un comunicado, la desarrolladora informó sobre los “inesperados problemas técnicos” que surgieron durante el lanzamiento de la edición definitiva de GTA, la cual, aseguró que es tan especial para ellos como para los fans.

“En primer lugar, queremos pedir sinceras disculpas a todos los que han tenido problemas para jugar a estos juegos”, dijo.

Seguido de ello, la firma aseguró que “versiones actualizadas de estos juegos clásicos no se lanzaron en un estado que cumpliera nuestros propios estándares de calidad, ni los estándares que nuestros fans esperan”.

Bugs en la nueva entrega de GTA (Foto: Twitter)

Por lo anterior, comunicó que tienen planes para solucionar los problemas técnicos y mejorar cada uno de sus títulos en el futuro, para que todos alcancen el “nivel de calidad que merecen”.

“En los próximos días está prevista una nueva actualización del título para todas las versiones de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition que abordará una serie de problemas. Informaremos a todo el mundo tan pronto como esté disponible”, detalló Rockstar.

La empresa de videojuegos dijo que aunque uno de los objetivos de las ediciones definitivas, como esta, es que los jugadores disfruten de los títulos en plataformas modernas por más años, también entienden que algunos quieren conservar o adquirir las versionas pasadas.

En ese sentido y debido a las múltiples fallas encontradas, Rockstar dijo que en breve añadirán a su tienda las versiones para PC de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas en forma de paquete.

Usuarios se burlan de los bugs de GTA (Foto: Twitter)

Además, todos los que hayan comprado Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para PC en la Rockstar Store hasta el 30 de junio de 2022, recibirán estas versiones clásicas en su biblioteca de Rockstar Games Launcher sin coste adicional. Todos serán actualizados tan pronto regresen a la tienda de Rockstar.

“Una vez más, nos gustaría agradecer a todos su paciencia y comprensión mientras trabajamos en estas actualizaciones para asegurar que estos juegos cumplen con los justificados altos estándares de todos”.

Acosan a desarrolladores tras bugs en GTA: The Trilogy

En la misiva la empresa añadió que les “duele mencionar” que han escuchado informes de miembros del equipo de desarrolladores del videojuego que están siendo acosados en redes sociales.

Memes sobre los errores de GTA (Foto: Twitter)

“Rogamos a nuestra comunidad que mantenga un discurso respetuoso y civilizado en torno a esta versión mientras resolvemos estos problemas”, pidieron a los usuarios de forma atenta.

Aunque los errores han sido varios, algunos usuarios, en lugar de hostigar a los desarrolladores han preferido hacer memes y burlarse de lo “feos” se lucen los escenarios y personajes, o bien, pelearse entre quienes defienden los bugs y quienes los critican.

“Para los que defienden los Bugs del remaster de GTA Trilogy diciendo que algunos ya estaban en las versiones originales. ¿No os dais cuenta de que en este remaster tenían que arreglar esos Bugs y no añadir más?”, dijo un usuario.

Cabe recordar que esto ocurre a unos días de que no se pudiera jugar ni comprar esta edición del juego en PC porque no incluyeron los archivos “por error”. Según Eurogamer, pudo haber estado relacionado con la música de la que no tenían los derechos.

SEGUIR LEYENDO: