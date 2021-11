TikTok refuerza su seguridad para proteger a los usuarios de retos y bulos peligrosos

TikTok REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TikTok ha iniciado un proyecto de divulgación basado en lo que se conoce como la “Preguntas Voldemort” (Voldemort Question), un concepto que busca abordar temas que generalmente no se mencionan, como problemas de salud mental, suicidio y también autolesiones, aspectos que definitivamente muchos usuarios de la aplicación podrían estar pasando.

Para llevar a cabo este proyecto se realizó una encuesta a 10.000 participantes, entre ellos niños y adultos, de varios países del mundo. Esta iniciativa tiene como objetivo analizar la situación de los adolescentes en TikTok y que en esta etapa “es un período que generalmente se asocia con una mayor asunción de riesgos”. Por tanto, la idea de TikTok era analizar cómo afecta esta tendencia a los jóvenes cuando participan en retos.

Resultados del estudio

El estudio pidió a los adolescentes que describieran qué tan arriesgado era un desafío en línea que habían visto recientemente. En este sentido, el 48% de los encuestados piensa que los desafíos son seguros y los categorizan como divertidos o despreocupados. Mientras tanto, el 32% menciona que si conlleva cierto riesgo, pero aún así es seguro. Por otro lado, el 14% lo considera arriesgado y peligroso y el 3% dice que los desafíos en línea son muy peligrosos. De la misma manera, sólo el 0,3% admitió haber participado en un desafío que calificó de muy peligroso.

Al analizar los riesgos de cada desafío, los usuarios eligen ver videos de otras personas que participan en el desafío, leer comentarios y hablar con amigos. Por lo tanto, desde TikTok, creen que uno de los pasos más importantes para mantener a los adolescentes seguros es brindarles consejos sobre cómo evaluar el riesgo potencial, y casi el 46% de los usuarios solicitó “información más amplia y buena sobre los riesgos”.

Bulos que ponen en riesgo a los usuarios de TikTok

En este contexto, todos los engaños y mensajes sobre el suicidio y las autolesiones que transmiten conceptos erróneos negativos son particularmente relevantes. Hay muchos ejemplos de juegos en línea que buscan alentar a los niños a participar en movimientos que conducen a la autolesión. Este tipo de engaño suele obtener una rápida respuesta de los padres, profesores, plataformas y medios de comunicación.

La realidad es más complicada porque, si bien difundir las advertencias puede parecer trivial, el estudio encontró que el 31% de adolescentes expuestos a estos engaños tuvieron un impacto negativo y el 63% mostró que ocurrió un impacto negativo en su salud mental .

Si se analiza el cuadro, los padres y tutores admiten que no se sienten seguros al hablar sobre este tipo de engaño y juegos de azar, y más del 56% dijo que no mencionarían un engaño que involucre autolesiones a menos que el menor lo mencione primero, y el día 37% de los padres dijeron que era “difícil hablar de engaños que no les dan interés”.

TikTok hace cambios en su política

Al hacerlo, TikTok continuará suprimiendo y limitando la propagación de estos engaños, pero decidieron eliminar las advertencias de miedo porque temían que pudieran causar daños al considerar el engaño.

Alexandra Evans, responsable de Políticas Públicas de Seguridad de TikTok, se refirió a este problema: “TikTok seguirá permitiendo que se produzcan conversaciones que traten de disipar el pánico y promuevan la información precisa”.

“Por un lado, es alentador ver que sólo el 0,3% de los adolescentes dicen haber participado en retos que son muy peligrosos, pero es importante que esto no se interprete como una labor finalizada. Contar con políticas sólidas es una parte importante de nuestro trabajo para proteger a la comunidad, y es esencial que estas políticas vayan acompañadas de fuertes medidas de detección y aplicación”, concluyó Evans.

En este sentido, TikTok ha desarrollado una tecnología capaz de alertar a los equipos de seguridad sobre un aumento repentino del contenido ofensivo asociado con la etiqueta, y ahora se está ampliando para capturar comportamientos potencialmente peligrosos.

