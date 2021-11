Mejor juego del año 2021: Estos son los 13 videojuegos de Sony que competirán por el premio

Nominados en las diferentes categorías al Mejor Juego del Año 2021. (foto: Alfa Beta Juega)

The Game Awards, el evento considerado los “Oscar” de los videojuegos, dio a conocer su lista de nominados en todas sus categorías, incluido el mejor juego de 2021. En este contexto, Sony dio a conocer los 13 videojuegos finalistas de la octava edición de los PlayStation Talents Awards, que se celebrarán en diciembre por el premio al mejor juego del año 2021 en 30 categorías diferentes.

Tras la edición 2020, donde The Last of Us Part 2 fue justo ganador y se coronó como el mejor juego, el evento organizado por la el periodista y productor Geoff Keighley retomará su presencia y se llevará a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El evento GOTY, que por sus siglas en inglés significa “Game Of The Year”, tendrá un nuevo ganador para el presente año.

Periodista Geoff Keighley. (foto: Areajugones)

Videojuegos nominados de Sony

Sony anuncia los 13 videojuegos que están nominados en diferentes categorías al premio del evento GOTY en diciembre:

- Azra, de Team Panda

- Dark Life Excalibur, de ZERO studios

- Dead Bird, de Baker Pix

- Hyperstacks, de Squirrel Bytes

- Little Greatness, de Moon Cheese Studio

- Melodia, de The Warehouse Games

- Neon Blood, de ChaoticBrain Studios

- Shadow of Babel, de Pemperor Games

- Spatium Inter Nos, de Space Onion Games

- SteelBound, de Ishtar Studios

- The Occultist, de Pentakill Studios

- The Silent Swan, de Studio Circenses

- Warrior Spirit, del estudio MAYKEYS

Dead Bird para PlayStation. (foto: Game News 24)

Estos títulos finalistas de la octava edición se dieron a conocer como parte de The Moment, evento que se realizó ayer miércoles por la noche, donde se recordaron los últimos proyectos desarrollados bajo la égida de PlayStation Talents: Neon Hat, Insomnis y Probe: A game dev experience, que ya se pueden descargar en consolas PlayStation.

The Moment también anunció las fechas de lanzamiento de proyectos como Twogether: Project Indigos, que llegará a PlayStation el 23 de noviembre, y Way Down, el videojuego de la película de Mediaset sobre un atraco al Banco de España, que llegará el 2 de diciembre. Así mismo, llegará Unmemory, un thriller con mecánicas narrativas que mezclan puzzles y cómics.

Cómo votar en el Mejor Juego del Año 2021

Para votar por su juego favorito, debe ir a la página “The Game Awards” e iniciar sesión con su cuenta de Twitter, Facebook, Google o Twitch. Una vez dentro, podrá votar por todas las categorías, incluyendo: Mejor Juego del Año, Mejor Multijugador, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Indie, Mejor Narrativa, Mejor Acción de Juego y muchas otras categorías.

En total, podrá encontrar 30 categorías diferentes con más de 100 nominados al premio, que van desde videojuegos hasta personalidades de la industria y equipos de eSports. La presentación de los Game Awards 2021 tendrá lugar el jueves 9 de diciembre , por lo que tiene unas semanas para votar.

The Game Awards 2021. (foto: www.tonica.la)

Lista completa de categorías y nominados

- Juego del Año

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión aparte

Resident Evil Village

- Mejor Dirección

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

- Mejor Soporte

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

- Mejor Indie

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

- Mejor Debut Indie

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

- Mejor Juego en Móviles

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends. Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

- Mejor Juego en Realidad Virtual

Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

- Mejor Narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

- Mejor Dirección de Arte

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The Artful Escape

- Mejor Banda Sonora

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant ver.1.22474487139

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

- Mejor Diseño de Sonido

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

Returnal

- Mejor Interpretación

Erika Mori como Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito como Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley como Colt Vahn, Deathloop

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha como Julianna Blake, Deathloop

- Juegos de Impacto

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

- Mejor Soporte de Comunidad

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man’s Sky

- Mejor Juego de Lucha

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Gilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nichelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

- Mejor Juego Familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

- Mejor Juego Deportivo o de Conducción

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

- Mejor Juego Simulador o de Estrategia

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

- Mejor Juego de Acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

- Mejor Juego de Acción/Aventura

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

- Mejor Juego de Rol

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

- Mejor Multijugador

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monstger Hunter Rise

New World

Valheim

- Juego Más Esperado

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

- Innovación en Accesibilidad

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The Vale: Shadow of the Crown

- Creador de Contenido del Año

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

- Mejor Esports

Call of Duty

Counter Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Valorant

- Mejor Atleta Esports

Chris ‘Simp’ Lehr

Heo ‘ShowMaker’ Su

Magomed ‘Collapse’ Khalilov

Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev

Tyson ‘TenZ’ Ngo

- Mejor Equipo Esports

Atlanta FaZe

DWG KIA

Natus Vincere

Sentinels

Team Spirit

- Mejor Entrenador Esports

Airat ‘Silent’ Gaziev

Andrey ‘ENGH’ Sholokhov

Andrii ‘B1ad3′ Horodenskyi

James ‘Crowder’ Crowder’

Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun

- Mejor Evento Esports

2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

