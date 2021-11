Amplían las opciones de streaming de LG, así se puede acceder desde televisores smart de otras marcas

Logo de LG. Suiza Noviembre 3, 2021. REUTERS/Arnd WIegmann

LG Electronics ampliará la disponibilidad de opciones de streaming de contenido para televisores de otras marcas que ejecuten su plataforma webOS. Con la actualización del firmware, los espectadores con televisores webOS pueden tener una experiencia de visualización con servicios aún más populares para elegir.

Para extender el acceso a su popular plataforma de televisión a más usuarios alrededor del mundo y fortalecer su presencia en la industria de la televisión, LG Electronics ha puesto su avanzada plataforma webOS a disposición de otras marcas de televisión a partir de este año.

Smart TV con webOS de LG. (foto: MuyComputer)

Qué ofrece webOS en los Smart TV

Desde septiembre hasta finales de este año, se agregará soporte para una serie de servicios de contenido premium, incluidos Disney +, Vudu, Pandora, HBO Max y SLING TV, que se está convirtiendo rápidamente en un favorito mundial, estará disponible en televisores con webOS en todos los mercados donde se ofrece actualmente el servicio.

SLING TV, HBO Max, Disney +, Pandora y Vudu ya disponibles con webOS. (foto: altagamape.com)

Disney + tienw una variedad de contenido desde clásicos queridos hasta largometrajes, programas y documentales originales de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

En el catálogo original de Disney + se destaca la serie aclamada por la crítica y los espectadores, WandaVision de Marvel Studios. También, habrá contenido exclusivo como The Falcon y The Winter Soldier, Loki y su primera serie animada What If...?

Serie "WandaVision". EFE/Disney+

Otros programas originales importantes de Disney + de este año incluyen un concierto cinematográfico de Billie Eilish, Más feliz que nunca: Una carta de amor a Los Ángeles. Así mismo, una nueva serie basada en la película de Disney y Pixar de 2009 titulada Dug Days y por último Boba Fett, una aventura de Star Wars que se estrenará el 29 de diciembre.

Los clientes de Vudu en televisores compatibles con webOS podrán ver más de 10,000 películas gratuitas sin una suscripción , así como alquilar o comprar las últimas películas y programas de TV. Cabe destacar el acceso temprano de Vudu a nuevas películas, lo que permite que el servicio ofrezca muchos títulos 4K Ultra HD con soporte para tecnologías de mejora de imagen y audio Dolby.

En la mayoría de los televisores compatibles con webOS, el popular control remoto LG Electronics Magic mejora la conveniencia y facilidad de uso de la plataforma. Tiene controles intuitivos y reconocimiento de voz incorporado.

Control remoto LG Electronics Magic. (foto: QUE ONDA GYE)

Cómo conseguir tres meses gratis de Apple Music

Para poder usar esta oferta, su televisor LG debe tener instalado el sistema operativo webOS 3.5 o superior, lo que significa que podrá disfrutar de este beneficio si el televisor se lanzó a partir de 2016 y tiene una resolución de 4K u 8K. Tendrá que hacerlo antes del 13 de febrero de 2022.

Apple Music en Smart TV LG. (foto: Teknófilo)

Para suscribirse a la promoción solo tiene que seguir los pasos que aparecen en el banner de la oferta de LG Content Store, es decir la tienda digital del Smart TV. La oferta aparecerá en el menú de su televisor, por lo que solo tendrá que seleccionarlo.

La oferta solo es válida para aquellos que tengan un Apple ID con un método de pago verificado y que no tengan una suscripción activa a Apple TV + , es decir, solo para nuevos usuarios.

En Apple TV + encontrará grandes series y películas exclusivas de la plataforma, como ‘Ted Lasso’, ‘See’, o la adaptación de la novela de Isaac Asimov, ‘Fundación’.

Fotograma cedido por Apple TV+ que muestra a Ted Lasso. EFE/Apple Tv+

