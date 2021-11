Zoom anuncia la llegada de publicidad a las cuentas gratuitas

Zoom añadirá anuncios a la plataforma. (foto: Microsofters)

Zoom acaba de lanzar un proyecto piloto para probar la experiencia publicitaria. Quienes necesitarán ver sus anuncios son los usuarios que utilizan la plataforma con el paquete básico, que es gratuito. Los anuncios no interrumpirán las videoconferencias, pero aparecerán al final de ellas en la página de navegación. Asimismo, solo se ofrecerán a usuarios gratuitos que se conecten con otros que no pagan.

Hoy en día, todas las plataformas se monetizan mediante la publicidad. Este ha sido el ciclo de vida de los grandes servicios de Internet. Primero, se lanza un producto que satisface las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, se espera que gane tracción y se haga popular. Cuando los consumidores terminan, ese producto se convierte en material para la venta de publicidad, que sirve para monetizar el servicio.

Si bien algunas plataformas han dado el visto bueno para eliminar anuncios e introducir modelos pagados, el recurso para los ingresos de la campaña no es el precio. De hecho, la monetización se vuelve más permeable con la publicidad. Todo el mundo quiere vender anuncios ahora mismo. Amazon, e incluso las redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram han demostrado que las tiendas pueden beneficiarse de la publicidad, lo que ha llevado a otros retailers, y por supuesto al ecommerce, a posicionarse en este espacio. El último en unirse a la lucha por los ingresos policiales es Zoom.

Un impresión 3D del logo de Zoom . April 12, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo funcionaría la publicidad en Zoom

Zoom anunció que el piloto se lanzará en algunos países, pero no ha especificado de qué países son. La directora de marketing de la compañía, Janine Pelosi, declaró en una publicación en el blog de la compañía que esperan que la medida genere ingresos y mantenga los servicios básicos para sus usuarios no remunerados.

Janine Pelosi, Marketing Chief de Zoom. (foto: CNBC)

Así como no se sabe en qué países se realizan estas pruebas piloto, aún no se sabe qué anunciantes se probarán en el servicio. Por otro lado, Zoom ya ha dejado claro que no utilizará los datos generados por las llamadas y conferencias en su plataforma para segmentar anuncios. Dicho esto, no escucha a los usuarios para publicar anuncios sobre estos temas.

La gran ventaja de Zoom

La gran pregunta es si la oferta promocional de zoom tendrá éxito. Como es habitual en estos casos, queda por ver si funciona o no a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos de ellos tienen la ventaja de que no cuentan con una base de usuarios muy amplia y para quienes la herramienta se ha vuelto crucial.

Por supuesto, Zoom también está estrechamente relacionado con vivir en una pandemia y necesitamos ver qué sucede cuando la crisis del coronavirus termina por completo. De hecho, fue una de las marcas que más creció en 2020 no solo en términos de reputación sino también en términos de intención de compra.

Los consumidores se familiarizaron rápidamente con la marca y su identidad, ya que sus soluciones fueron el recurso más rápido para resolver muchos de los problemas encontrados durante la crisis causada por la pandemia.

Zoom creció notablemente durante la pandemia del COVID-19. (foto: Forbes México)

Los precios de los diferentes planes en Zoom

Zoom es un software de videoconferencia que proporciona todas las herramientas esenciales para una llamada de conferencia exitosa: permite a los usuarios verse “cara a cara” y trabajar productivamente desde casa sin quitar “al ser humano de una comunicación”.

Como se mencionó anteriormente, debido al COVID-19 la plataforma ha crecido exponencialmente: según una encuesta de la empresa, 300 millones de usuarios utilizaron la plataforma en 2021 , mientras que en 2019 solo fue utilizada por casi 2 millones de personas.

Necesita descargar Zoom en su computadora o teléfono móvil y registrarse con un correo electrónico para comenzar a usarlo. La plataforma nos permite elegir un plan: Pro, Business o Enterprise, así como la posibilidad de utilizarlo de forma gratuita.

Todos los planes de Zoom. (captura: zoom.com)

SEGUIR LEYENDO: