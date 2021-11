La polémica crítica de Tim Cook, CEO de Apple, al sistema operativo de Google

"Es (el slideloading) como si un fabricante de coches le dijera a un cliente que no pusiera airbags y cinturones de seguridad en el coche", menciona Tim Cook. (foto: Investing.com)

Una de las grandes diferencias entre las dos grandes empresas móviles es que Android permite la descarga lateral (slideloading) y iOS no. Esta descarga oficiosa o lateral es tener la posibilidad de instalar aplicaciones de manera informal (usualmente usando el llamado APK, los paquetes autocontenidos con la aplicación lista para ser instalada) sin pasar por la tienda de aplicaciones de Google.

Apple nunca ha sido partícipe de estas funciones, y ahora el CEO de esa compañía deja claro lo que piensa del sideloading: “es como un fabricante de automóviles que le dice a un cliente que no instale airbags ni cinturones de seguridad en el automóvil”.

Qué es el slideloading

Si bien es posible que el nombre no le suene familiar, la “descarga lateral” o “slideloading’ es una práctica tecnológica bastante común que puede exponer su dispositivo a violaciones de seguridad sin que usted lo sepa. En resumen, simplemente se refiere a transferir archivos entre dos dispositivos (por ejemplo, transferir un MP3 de una computadora portátil a un teléfono) en lugar de cargar o descargar archivos a través de Internet.

Pero, cuando se trata de “slideloading” en las aplicaciones de Android, la definición da un giro más oscuro. En el mundo de los dispositivos móviles, el término anteriormente mencionado significa instalar aplicaciones de fuentes externas en una tienda de aplicaciones autorizada.

Y aquí es donde pueden comenzar los problemas. Las aplicaciones de Google Play, Amazon Apps o Galaxy Store han sido analizadas por seguridad, pero las aplicaciones portadas de fuentes externas son un mundo desconocido: no están reguladas y son potencialmente peligrosas. Esto se debe a que pueden transportar malware oculto diseñado para comprometer su dispositivo o incluso su información personal.

Tim Cook arremete contra el slideloading de Android

El testimonio de Tim Cook se produjo en el evento ‘DealBook’ organizado por The New York Times y al que asistió el CEO de Apple.

En esa ocasión, un periodista le preguntó a Cook sobre el “sideloading”. Apple nunca lo ha permitido en iOS, y de hecho los procesos de ‘jailbreak’ para esta plataforma han permitido instalar paquetes IPA similares a los APK de Android. Para Cook, este es un riesgo claro:

“Creo que la gente tiene esa opción hoy en día, y si quieres hacer sideload, puedes comprar un teléfono Android. Esa opción existe cuando vas a la tienda del operador. Si eso es importante para ti, entonces debes comprar un teléfono Android. Desde nuestro punto de vista, sería como si yo fuera un fabricante de automóviles que le dijera (a un cliente) que no pusiera airbags y cinturones de seguridad en el coche. Nunca se le ocurriría hacerlo en los tiempos que corren. Es demasiado arriesgado hacerlo. Y así no sería un iPhone si no maximizara la seguridad y la privacidad”.

La declaración de Cook se produce semanas después de que otro ejecutivo de Apple también aclarara la posición de la compañía sobre el sistema. Craig Federighi llamó a la descarga lateral “el mejor amigo del criminal” y que permitir tal operación abriría la puerta al malware en iOS.

Según un un informe de Apple sobre seguridad y privacidad en iOS, hay de 15 a 7 veces más malware en Android que en iPhone , y ese hecho está “estrechamente relacionado con la descarga” y la seguridad, pero la descarga siempre se ha permitido en macOS.

MacOS también permite slideloading

Instalar aplicaciones con archivos .exe o .msi en Windows es tan normal como hacerlo con archivos .dmg o .pkg en macOS. Por supuesto, hay riesgos en esto: estos paquetes de instalación pueden provenir de otras fuentes poco confiables, pero lo curioso es que Apple está usando este argumento para iOS.

La compañía de la manzana mordida en ningún momento menciona que macOS, de alguna manera, es también ese coche sin cinturón de seguridad o airbag , como podrían ser Android y Windows.

