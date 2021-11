los 7 futbolistas que han conquistado las plataformas de transmisión en vivo como Twitch

Sergio 'Kun' Agüero, Javier 'Chicharito' Hernandez y Neymar Jr. en Twitch. (foto: El Universal)

La plataforma Twitch comenzó como un espacio dedicado al mundo de los videojuegos, conectando a los jugadores con programas en vivo que mostraban íconos relevantes de los videojuegos en línea. Hoy en día es una de las plataformas de transmisión en vivo más grandes del mundo.

Y el efecto de esta plataforma es tan grande que ya está siendo utilizada por muchos usuarios que no solo son parte del mundo gamer porque su tema es más diverso. Esto se debe a que muchos influencers del mundo de la música, la moda, el deporte y otros sectores han renunciado a las habituales redes sociales donde solían tener su principal carga comunicativa para centrarse en retransmitir en Twitch.

En esta nota se han recopilado a los futbolistas más reconocidos que se muestran a través de este popular canal de comunicación.

1. Sergio Agüero

Ante todo, el delantero del Fútbol Club Barcelona Sergio Agüero es uno de los futbolistas más famosos del mundo de Twitch, aunque ha anunciado que estará ausente por un tiempo.

Sergio Agüero en Twitch. (foto: Marca)

Durante su controversia sobre si dejaría el Manchester City F.C. y la posible compra por parte del Barça, se mostró en directo tanto en solitario como acompañado por el usuario ‘Kun Agüero’, y empezó a hacer eco en los directos de Ibai y en otros donde comentaba el conocido juego de estrategia Among Us.

2. Javier Hernandez

Otro futbolista que destaca por sus actividades en Twitch es el mexicano Javier Hernández Balcázar, más conocido como ‘Chicharrito’.

Javier Hernandez en Twitch. (foto: 3DJuegos)

El actual delantero del L.A. Galaxy es tan prometedor en el mundo del streaming como en el mundo del fútbol. Después de una carrera de 15 años desde que dejó el club de su ciudad natal, se ha mostrado en su mejor momento y ocasionalmente ha contado anécdotas de la selección mexicana y otros equipos. En particular, es uno de los futbolistas más activos en Twitch.

3. Neymar Jr.

Uno de los íconos del fútbol y uno de los jugadores más activos en Twitch es Neymar Jr., quien causó revuelo tras su reciente testimonio sobre la posibilidad de disputar su último Mundial el próximo año en 2022.

Neymar Jr. en Twitch. (foto: www.13.cl)

Aun así, cuando termine su etapa como futbolista, se le podrá ver más en Twitch ya que tiene 1,6 millones de seguidores en esa plataforma.

4. Antonie Griezmann

Otro jugador que tiene poca actividad en esta plataforma es Antoine Griezmann, un conocido jugador que vuelve a ser delantero del Atlético de Madrid.

Antonie Griezmann en Twitch. (foto: L'Équipe)

Sin embargo, a pesar de su falta de compromiso, su cuenta ya tiene casi 200.000 seguidores.

5. Thibaut Courtois

Sin embargo, algunos se han vuelto un poco más populares en la transmisión con el tiempo. Esta es la situación del portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois en Twitch. (foto: Diario Madridista - Okdiario)

Estuvo muy activo en las redes en 2020 y lleva tiempo decayendo significativamente su actividad en Twitch.

6. Sergio Reguilón

El defensa del Tottenham, con experiencia en cuatro clubes españoles, fue también uno de los jugadores más vinculados a Twitch en 2020.

Sergio Reguilón en Twitch. (foto: Futbolred)

También recaudó un gran beneficio destinado posteriormente a las asociaciones que luchan por el bienestar social.

7. James Rodriguez

El actual mediocampista de Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League realiza directos en la plataforma, pero actualmente no tan seguidos porque entrena, según el mismo futbolista. La idea, recalcó, es ver este espacio como un canal para relacionarse con sus seguidores y no por el hecho de crear polémica.

James Rodrigue transmitiendo en Twitch. (Canal RCN)

Igualmente, aunque su última transmición fue hace un mes, su cuenta ya tiene casi 300,000 seguidores.

Dato extra: Ronaldo Nazario

El ex jugador del Real Madrid y de la selección brasileña es otro personaje vinculado al deporte que ingresa al mundo de Twitch.

Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño y actual presidente del Real Valladolid, en una imagen de archivo. EFE/Nacho Gallego

Pues bien, tras la final de la Copa América, le ha dicho a Ibai Llanos que pronto dará sus primeros pasos en el streaming y que está interesado en jugar a FIFA y Call of Duty.

