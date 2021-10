iPad Mini 6: ventajas y desventajas del producto de Apple

Descubre las ventajas y desventajas de comprar un iPad mini.

Ya cerca de una década de existencia, el iPad mini es uno de esos productos de Apple que no está muy claro cómo sobrevivieron ante grandes teléfonos inteligentes. Alguien incluso pudo haber pensado que en realidad había desaparecido por completo. Pero ese no es el caso y aquí está el nuevo iPad mini 2021 con diseño renovado, potencia, desarrollo en pantalla y todo lo que podrías desear en una tableta, con un tamaño muy compacto.

Nada más ver este iPad mini queda claro que no es un dispositivo dirigido a todo tipo de usuarios ya que se caracteriza por su reducido tamaño. De hecho, una de las virtudes de este iPad es que cabe en una mano. Esto no significa que pueda usarse de esta manera, ya que las manos grandes también tendrán dificultades, pero es posible un agarre perfecto con la palma abierta. Incluso, se podría decir que parece un gran iPhone de alguna manera.

El iPad mini 6 lo puede encontrar en los colores gris espacial, blanco estrella, rosa y púrpura. Por otro lado, sus dimensiones son las siguientes:

- Altura: 19,54 centímetros

- Grosor: 0,63 centímetros

- Anchura: 13,48 centímetros

Conoce los colores disponibles para el iPad mini 6, de Apple.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Gracias al desempeño del A15 Bionic, el procesador que ensambla este dispositivo, encontramos un rendimiento realmente interesante en este equipo. Si tenemos en cuenta que el chipset avanzado también te dará actualizaciones de iPadOS durante muchos años, no podemos darte nada más que un 10 en ese sentido.

Pero, este producto de Apple está diseñado para trabajar en algunos apartados con una diferencia significativa y otros que seguramente no son lo esperado. A continuación te mostramos cuales:

Ventajas

- Touch ID, totalmente seguro

Aunque podríamos esperar un Face ID como el “Pro”, este iPad mini solo ofrece un sensor de huellas, que se encuentra en el botón de bloqueo del terminal en la parte superior y que sigue funcionando con la misma eficiencia y seguridad de siempre. Cuando consideras que la mayor parte del tiempo usas el iPad en tu mano, no termina siendo incómodo.

Touch ID de iPad mini - Apple.

Funciona rápidamente y puede reconocer tu dedo en diferentes posiciones, pero como siempre es recomendable configurar varios dedos para que el iPad pueda reconocerte sin importar qué dedo estés usando. Por cierto, este sensor le permite no solo desbloquear, sino también realizar pagos a través de Apple Pay o ingresar contraseñas para sitios web y aplicaciones cuya información de inicio de sesión ha guardado en el llavero de iCloud.

- Sistema de cámaras

Una cámara no es lo más importante en un iPad debido a lo incómodo que puede ser su uso en este sentido por su tamaño, incluso en este ‘mini’. Ahora bien, si es para realizar videollamadas o alguna fotografía esporádica, este iPad cumple más que de sobra. Aquí tienes sus características resumidas:

Especificaciones del sistema de cámaras del iPad mini 6, de Apple.

- Duración de batería

Según Apple, la autonomía de este iPad alcanza hasta las 10 horas de navegación ininterrumpida a través de WiFi. Sin embargo, con pocas excepciones, pocas personas tienden a usar el iPad exclusivamente para esta tarea y durante tanto tiempo.

Por lo tanto, en tiempos reales, es un iPad del que no se puede decir que tenga mala batería, pero en usos muy intensivos como videojuegos o contenido en streaming puede fallar en menos tiempo del que nos gustaría. Aunque si tenemos en cuenta que es normal hacer un uso esporádico durante el día, al final es totalmente compatible y no hay que preocuparse por cargarlo.

Desventaja

- La batería no dura si se trata de contenido multimedia por horas

Si está buscando un dispositivo para disfrutar de contenido multimedia durante horas, puede que esta no sea la mejor. No porque no pueda hacer lo que hace más que suficiente como le dijimos antes, pero puede hacerse muy pequeño en sesiones de uso prolongadas.

Para algo esporádico o unos minutos al día, está bien, pero si es para un uso intensivo en ese sentido, no es lo mejor. También hay algunos aspectos a destacar en el uso profesional y en estudios de este iPad mini, y es cuando quieres usarlo con un teclado. Aunque puede, al final y de nuevo no es lo más práctico, debido al tamaño de su pantalla. Aquellos que ya están acostumbrados a escribir sus notas con un teclado físico o incluso digital, quizás deberían considerar comprar otro modelo con una diagonal de pantalla más grande.

La batería del iPad mini no durará lo suficiente si se somete a tareas de forma constante como videojuegos o contenido multimedia.

A las personas interesadas en comprar el iPad mini 6 de Apple, se les recomienda realizar un análisis de las necesidades y con base a ello se considere hasta qué punto este iPad mini puede resolverlas. Y, por supuesto, en algún momento habrá algo negativo en estar donde necesitas evaluar si el resto de las cosas buenas que te trae valen la pena o no.

