iPhone: conoce 7 códigos secretos para realizar acciones escondidas en tu celular

Si tiene un iPhone, puede acceder a una serie de funciones especiales eligiendo varios códigos. Una serie de combinaciones de números que permiten acceder a una serie de funciones ocultas en el teléfono móvil, desde la que permite obtener el IMEI hasta realizar varios tipos de diagnósticos en el terminal.

Todas estas funciones no aparecen como tales en los menús clásicos. Solo se puede acceder a ellos a través de estos códigos, conocidos como códigos USSD, que significan Datos de servicio suplementarios no estructurados. Y estos son algunos de los más interesantes de usar.

Cabe resaltar que estos códigos secretos de iPhone no son exclusivos de iOS 15. Pero dado que iOS 15 se lanzó hace unas semanas, seríamos negligentes si no destacáramos brevemente algunas de las mejores características de iOS 15 que quizás no tenías idea que existían.

A continuación, la lista de los códigos que te van a ayudar en cualquier momento. Toma nota y aplícalos, para hacerte la vida más fácil:

1. Realizar llamadas anónimas en tu iPhone

El teléfono celular con su identificador de llamadas hacían superfluas las llamadas telefónicas anónimas. Es decir, a menos que sepa cómo ocultar su identificador de llamadas. Si desea que todas sus llamadas sean en anónimo, puede hacerlo desde Configuración -> Teléfonos -> Ver mi identificador de llamadas.

Sin embargo, cuando quiera que una llamada puntual sea anónima, todo lo que tiene que hacer es agregar *67 delante del número de teléfono al que desea comunicarse y su llamada aparecerá como ‘NO HAY IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA’ en la otra línea.

Si encuentra que esta opción no le funciona, es posible que pueda usar el código # 31 # que se ha demostrado que también funciona.

Este código de marcación es perfecto para determinadas situaciones en las que no desea que el destinatario de su próxima llamada sepa su número.





2. Habilitar la llamada en espera

Aunque usted puede configurar la llamada en espera desde Configuración> Teléfono> Llamada en espera, también puede habilitarla rápidamente con un código.

Para ello, debe escribir *43# para habilitarlo.

Sin embargo, esta configuración probablemente ya esté habilitada; sin el, las llamadas entrantes van directamente al correo de voz si estás en otra llamada cuando la recibes.





3. Mostrar tu identificador de llamadas

Si desea desactivar ‘Mostrar mi identificador de llamadas’, es posible que deba conocer este código. Algunos números no permiten llamadas de extraños, por lo que deberá revelar su identidad para poder comunicarse. En otras ocasiones, puede llamar a alguien que desee para saber quién es.

De cualquier manera, todo lo que necesita hacer es agregar *82 al número que marca.





4. Bloquear llamadas salientes

Entregarle su iPhone a alguien puede ser un ejercicio de confianza tortuoso. Si le preocupa a quién podría llamar esta persona con un iPhone, sepa que existe un código de marcación rápida para bloquear todas las llamadas salientes.

Simplemente marque *33* seguido de un PIN de cuatro dígitos y # (ejemplo: *33*1234#). Este PIN asegura que alguien no pueda simplemente desactivar el bloqueo.

Tan pronto como presione el botón de llamada, la función debería cargarse y activarse. Puede desactivarlo ingresando el mismo código y combinación de PIN.





5. Verificar el IMEI de tu iPhone

El IMEI de su iPhone es un número único que se puede utilizar para identificar su dispositivo específico. Por esta razón, a menudo se usa para verificar si un teléfono ha sido denunciado por robo. Es importante que no le dé este número a nadie que le pregunte.

Para averiguar si no ha sido denunciado, marque *#06# y antes de que tenga la oportunidad de presionar el botón de llamada, verá aparecer una página de información del dispositivo.

Su IMEI será el segundo número en la lista, junto con varios otros números dependiendo del tipo específico de iPhone.





6. Verificar la intensidad de la señal móvil de tu iPhone

Puede usar el código de marcador *3001#1235#* para abrir el menú de prueba de campo.

Luego, toque el icono de menú a la derecha. Ahora desplácese hacia abajo hasta LTE y elija ‘Medida de celda de servicio’.

Observe los números junto a rsrp0 y rsrp1, que representan la torre celular actual y la torre de respaldo, respectivamente.

Cuanto más cerca esté el número de cero (0), mejor será su conexión a la torre. Por todo lo contrario, cuanto más lejos esté, peor será la conexión.





7. Ver los detalles de tu operador

Por último, tienes las siguientes opciones:

- Marca *646# si deseas saber cuántos minutos te quedan en tu plan

- Marca *225# si deseas verificar tu saldo actual con tu proveedor.

