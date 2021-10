Facebook evalúa cambiar el nombre para el lanzamiento de su “metaverso”

(EFE)

La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana para reflejar su nuevo enfoque en la construcción de lo que ha bautizado como “metaverso”, un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital, .

El medio especializado estadounidense The Verge, que cita una fuente conocedora del asunto, asegura que el director general (CEO) de Facebook, Mark Zuckerberg, pretende hablar en la conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este tema.

No obstante, The Verge precisa que el cambio de nombre podría ser relevado antes de esa fecha y tiene por objeto poner en valor la ambición del gigante tecnológico de ser conocido por algo más que las redes sociales y todos los males que estas conllevan.

El cambio de marca posicionaría además a Facebook dentro del propio grupo en el que se engloban otras redes como Instagram, WhatsApp o Oculus.

También podría servir, asegura el medio, para evitar el intenso escrutinio al que está sometida la red social en los últimos meses, que es uno de los objetivos de futuro que se ha marcado Zuckerberg.

Las sugerencias en Twitter incluyeron algunas simples como “FB” y un regreso a “The Facebook”.

The Verge, que informó el plan el martes, dijo que el nuevo nombre podría tener algo que ver con “Horizon”, relacionado a una plataforma de realidad virtual que la empresa ha estado desarrollando. Eso sería un guiño a la ambición del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de que Facebook termine siendo más conocido por su metaverso —refiriéndose a la propuesta de moda de que la próxima evolución en la conectividad en línea serán personas que vivan, trabajen e interactúen en un mundo virtual inmersivo— que por su red social.

“Meta” es otro aspirante presentado, entre otros, por Samidh Chakrabarti, antiguo jefe de integridad cívica de la empresa. La dirección web meta.com actualmente redirige a meta.org, el sitio de una herramienta de descubrimiento de investigación biomédica desarrollada bajo la dirección de Chan Zuckerberg Initiative, cofundada por el director ejecutivo de Facebook. Esto sugiere que Zuckerberg tiene una ventaja sobre cualquier otro contendiente que busque asegurar el nombre definitivo para una empresa de metaverso.

Metaverso de Facebook (Foto: Captura de pantalla)

El objetivo del cambio de nombre sería reposicionar a Facebook como una empresa de metaverso, dijo The Verge, y es probable que las aplicaciones y servicios más importantes, como Facebook, Instagram y WhatsApp, mantengan su marca bajo una nueva estructura matriz no muy diferente a la practicada por Google y su matriz. Alphabet Inc. Facebook se negó a comentar sobre el informe.

Varios factores respaldan la idea de Meta: las empresas de Silicon Valley favorecen los nombres de dominio breves como una marca de prestigio, y Alphabet llama a abc.xyz hogar. Cualquier empresa que se llame Meta también podría reclamar el término “metaverso” como propio en lugar del descriptor genérico que es actualmente.

En 2017, Chan Zuckerberg Initiative adquirió una empresa llamada Meta que desarrolló tecnología de inteligencia artificial para la búsqueda de artículos científicos. Actualmente reside en meta.org. Otra startup de realidad aumentada con el mismo nombre fue vendida en 2019 a un comprador llamado Meta View, que planeaba desarrollar un auricular de realidad aumentada. Su sitio web es metavision.com.

La noticia se conoce apenas unos días después de que la compañía anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y hacer frente así a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus exempleadas acusase a la firma de ocultar que esas plataformas son perjudiciales para los menores.

La ex empleada de Facebook Frances Haugen declaró en el Senado de EEUU que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.

Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al Wall Street Journal, hizo ante el Senado un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una “verdad devastadora”: Facebook oculta información al público y a los Gobiernos.

The Verge, que asegura que el nuevo nombre es un secreto, recuerda que Facebook no es la primera compañía tecnológica que cambia su nombre a medida que se expande y va creciendo.

En 2015, Google se reorganizó por completo bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda. Y Snapchat cambió su nombre a Snap Inc. en 2016, el mismo año en que comenzó a llamarse a sí misma una “empresa de cámaras” y debutó con su primer par de gafas con cámara Spectacles.

(Con información de EFE y Bloomberg)

SEGUIR LEYENDO: