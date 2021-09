Los cursos y becas en tecnología que están activos para las mujeres

Entre los tópicos analizados figuran temáticas como el derecho al voto, la participación de las mujeres en partidos políticos, esferas del poder y cargos públicos y la existencia de estructuras volcadas a la equidad de género en el campo político, entre otros. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

La doble disrupción de la digitalización de la economía y la pandemia, han hecho que las necesidades de talento de los países y las organizaciones se hayan modificado rápidamente. Se espera que hacia 2025, el tiempo dedicado a tareas realizadas por humanos, sea el equivalente al tiempo de tareas realizadas por máquinas.

Este cambio social se espera en pocos años, por lo que los profesionales que ya han tomado en serio esas transformaciones, tomaron la decisión de fortalecer sus estudios en temas de tecnología y ciencia con el fin de aumentar su éxito donde trabajan.

No hay que pensar que ahora todo será un desastre y que no habrá empleo o que de pronto lo retiren del cargo, eso sería un mal análisis de las predicciones de la tecnología y los cambios laborales. Lo cierto es que no todo es negativo, ya que se estima que para 2022 se requerirá que 808 millones de personas adquieran nuevas competencias (especialmente enfocadas a tecnología) y las decisiones que se tomen actualmente, determinarán el curso de las vidas y los medios de subsistencia de generaciones enteras.

Por esto, Infobae trae algunas convocatorias activas para las mujeres donde, de manera no presencial, se podrán inscribir gratuitamente y fortalecer las aptitudes y conocimientos enfocados en la tecnología. Es importante tener en cuenta que cerrar las brechas de competencias beneficia a las empresas y se convierte en un círculo positivo en el mundo.

Una opción es la convocatoria de Smartfilms, el festival de cine con celulares, que hace un llamado a las mujeres entre 18 y 28 años de edad, para que presenten sus trabajos artísticos y logren beneficios económicos y académicos. Esta oportunidad se lidera desde Colombia pero permite otras nacionalidades latinas.

Según un informe de ONU Mujeres, en las producciones audiovisuales el 31 % de los personajes femeninos son hablantes en una película; menos del 15 % de los ejecutivos y los puestos de tecnología son ocupados por mujeres; sólo 7 % son directoras, 19,7 % guionistas y 22,7 %productoras.

De esta manera, se habilitó la categoría Redvolucionarias TIC para que las mujeres presenten filminutos verticales grabados con el celular y con una duración máxima de cinco minutos. El objetivo principal es que en cada historia se pueda conocer cómo esas ´heroínas´ lograron cambiar su entorno y la de sus comunidades a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El plazo de inscripción es hasta el próximo 30 de septiembre.

A su vez, el Ministerio TIC en Colombia anunció dos cursos virtuales de 10 horas cada uno con certificado. El primero será ‘Mujeres líderes de la transformación digital’ y el segundo, ‘Mujeres creadoras de contenido digital’. Estos cursos permitirán que las mujeres obtengan conocimientos prácticos que les permitan crear contenidos digitales, diseñar formatos soportados en las TIC, oportunidades para mujeres en la industria digital y herramientas de creación de contenido multiplataforma.

Otra propuesta, pero guiada especialmente a los jóvenes, es la tercera versión de Samsung Innovation Campus, un programa que busca certificar en codificación y programación.

La convocatoria cuenta con 600 cupos de estudio para Colombia. Serán aceptados los jóvenes entre 14 y 28 años de edad ingresando a innovationcampuscol.com hasta el 10 de septiembre de 2021. Sin embargo, el programa está en otros países de Latinoamérica y se debe buscar el nombre de la convocatoria en cada país para acceder a los beneficios.

Posteriormente, se realizará una preselección a través de una prueba de conocimiento que le permitirá a los 600 estudiantes tomar la capacitación.

Al finalizar cada módulo se realizará una prueba de conocimientos básicos, relacionada con la selección inicial, para conocer el avance de cada uno de los participantes.

Es importante tener en cuenta que la empleabilidad mejora cuando las mujeres logran identificar las habilidades que el mercado más demanda, y cuando consiguen capacitarse en las habilidades que les permitirán estar en esos perfiles de empleos de mejor calidad y remuneración.

