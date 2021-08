“No tuvimos otra opción”: CEO de OnlyFans se sinceró sobre las razones que los llevaron a prohibir contenido sexual

En octubre OnlyFans prohibirá contenido para adultos (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Luego de que OnlyFans confirmó que cambiará sus políticas para prohibir las publicaciones de contenido sexual, surgió una gran polémica sobre las razones detrás de la decisión.

En ese sentido, el CEO de la plataforma, Tim Stokely, se sinceró en una entrevista con el Financial Times, en donde aseguró que no tuvo otra opción más que ceder ante la presión de los bancos.

“El cambio en la política, no tuvimos opción, la respuesta corta es que fueron los bancos”, dijo.

Además, añadió que el Bank of New York Mellon, el Metro Bank y JPMorgan Chase, decidieron romper completamente relaciones con la empresa por una situación de reputación. En tanto, el BNY llegó a rechazar cualquier transacción relacionada a OnlyFans.

Por lo anterior, la plataforma había hecho fundamental Visa y Mistercard en sus transacciones de economía digital, aunque recientemente se vieron afectados por un escándalo en donde se involucran menores de edad en Pornhub.

OnlyFans ganó fama por albergar contenido para adultos (Foto: Europa Press)

De tal modo, Stokely señaló que OnlyFans había sido injustificadamente señalada por la cobertura mediática de un supuesto “incidente de contenido legal”.

Cabe señalar que cuando se dio a conocer que a partir de octubre la plataforma prohibirá contenido sexual explícito, Bloomberg señaló que se trataba de una respuesta ante la presión de banqueros, sin embargo, con la respuesta del Stokely ha quedado confirmada la versión.

Actualmente, las condiciones del sitio permiten los desnudos, excepto aquellos que son grabados en público o emitidos desde una jurisdicción en la que esas prácticas públicas son ilegales.

“Compartiremos más detalles en los próximos días, y apoyaremos y guiaremos activamente a nuestros creadores a través de este cambio en las directrices de contenido. OnlyFans sigue comprometida con los más altos niveles de seguridad y moderación de contenidos de cualquier plataforma social. Todos los creadores son verificados antes de poder subir cualquier contenido a OnlyFans, y todo el contenido subido es revisado por sistemas automatizados y moderadores humanos”, afirmó la empresa con sede en Reino Unido en días pasados.

Logo de OnlyFans (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Muchos de sus creadores más populares publican fotos y videos de desnudos, y la plataforma ha sido elogiada por ofrecer a los trabajadores del sexo un lugar más seguro para realizar su trabajo.

Aunque en la superficie se sabe que la razón que dio paso a prohibir contenido para adultos en su plataforma, hay quienes señalan que el incidente que mencionó Stokely, y del cual no ahondó, fue lo que habría motivado a su vez a los banqueros.

Supuestamente, al no tener regulaciones estrictas en su contenido, entre las cuentas de renombre como las de Mia Khalifa (ex actriz porno), Bella Thorne (actriz) y Holly Madison (conejita Playboy), se colaron algunas que incurrían en delitos sexuales a terceros. No obstante, esa versión se ha mantenido fuera de la discusión pública y solamente entre usuarios de redes sociales.

OnlyFans cambiará sus políticas por presión de banqueros (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Fundada en 2016, OnlyFans pagó más de 5.000 millones de dólares a creadores de todo el mundo.

Según sus condiciones, la compañía se queda con el 20% de los ingresos generados por sus más de 2 millones de creadores. El año pasado facturó más de 2.000 millones de dólares, y va camino de duplicar esa cifra este año.

El pasado mes de julio, la empresa aprobó 114.065 cuentas de creadores, de 279.222 solicitudes, según el primer informe mensual de transparencia de la compañía.

SEGUIR LEYENDO: