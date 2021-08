La popular streamer Corinna Kopf reveló la increíble cifra que gana con sus fotos y videos en OnlyFans

Corinna Kopf es una popular streamer de juegos de video con más de 6 milles de seguidores en Instagram y otro millón más en Youtube. Ahora incursionó en Only Fans.

OnlyFans, la plataforma de contenido premium con acceso mediante al pago por suscripción sigue tomando auge, no sólo por la cantidad de personalidades que han visto en esta herramienta una forma viable para acercarse su público con material exclusivo, sino por las altas sumas de dinero que se han revelado es posible ganar en esta red social. Un nuevo caso es el de la reconocida streamer Corina Kopf, quien aseguró a través de un video del ‘youtuber’ David Dobrik, que con sólo un mes de estar presente en OnlyFans logró facturar 4,2 millones de dólares.

Corinna, de tan sólo 25 años es mundialmente conocida por ser miembro de Vlog Squad y streamer de Facebook Gaming, sus seguidores en Instagram superan los 6 millones y en Youtube ascienden a un millón de suscriptores, por lo que no es de extrañar el éxito rotundo que tuvo al anunciar su incursión en la controvertida red el pasado mes de junio, en el que Kopf compartió que una sola fotografía de sus pechos le generó 165.0000 dólares en ganancias.

Según el perfil OnlyFans de Kopf, una suscripción para acceder a su feed cuesta 25 dólares por mes, con paquetes de varios meses que tienen un descuento del 10%, 15% y 20% si la gente se suscribe por tres, seis o 12 meses, respectivamente. Según FansMetrics, un sitio de estadísticas que parece haber informado con precisión las ganancias de Kopf antes de ella revelarlas, la influencer tiene alrededor de 129.000 suscriptores en total.

La influencer tiene más de 129 mil subscriptores a su cuenta en Only Fans.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Corinna, quién también ha tenido que lidiar con el enojo de suscriptores decepcionados que afirmaron que la joven se estaba lucrando con la publicación de las mismas fotos que ya habían visto en sus perfiles de Instagram y Twitter de manera gratuita, a lo que ella respondió: “¡No todas las imágenes van a ser las más locas que hayas visto! Si no te gusta mi contenido aquí, ¡cancela tu suscripción! muchas de las cosas que he publicado ya me prohibirían el uso de IG y otras cosas son solo contenido adicional para que disfrutes, así que tómalo por lo que es”.

Corinna, está lejos de ser la única celebridad acusada de manipular a sus seguidores en OnlyFans con contenido no explícito. El año pasado, la actriz Bella Thorne ganó $1 millón en un solo día y estableció un récord para la plataforma basada en suscripción. Una semana después, aseguró que la cifra había aumentado a 2 millones de dólares, lo que causó el enojo de seguidores al no encontrar ningún desnudo, ni contenido adicional al visto en sus otras redes sociales.

Debido a esta controversia OnlyFans inició cambios en las reglas que afectaron la cantidad de dinero que ganan los creadores en la plataforma, así como la rapidez con la que se les paga afectando a los creadores de contenido, en especial a los de la industria del porno.

Corinna Kopf se hizo famosa por jugar en línea y ahora ganó más de 4 millones de dólares en Only Fans

Mucho se ha especulado sobre los ingresos totales de la ‘streamer’ que además de OnlyFans genera dinero a través de sus otras actividades en línea, y aunque no se sabe con exactitud el medio The Sun sostiene que supera las 6 cifras, convirtiéndola en una de las figuras online más rentables de la actualidad.

Se estima que cada 24 horas se unen entre 6 mil y 7 mil nuevos creadores y 200 mil nuevos usuarios y que en los últimos cuatro años sus transacciones han alcanzado por lo menos unos 1.000 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO