Cómo desactivar en Facebook el círculo verde de estar siempre conectado

A pesar de que con el pasar de los años bastante atención se ha dirigido hacia nuevas aplicaciones, Facebook sigue siendo una de las redes sociales más usadas en todo el mundo. Eso mismo lo suelen demostrar las extensas listas de contactos que aparecen conectados en Messenger.

La relativamente reciente decisión de dividir Facebook y sus chats aún no ha sido totalmente comprendida por algunos usuarios, por lo que es posible que muchos usuarios que prefieran tener mayor control de su experiencia en la plataforma, como a la hora de mostrarse conectados o no, encuentren dificultoso cumplir tal objetivo.

Si eres de aquellas personas que entra a revisar Facebook de vez en cuanto o prefieres dejarlo abierto por bastante tiempo, es posible que no quieras que tus contactos sepan cuándo y qué tantas horas pasas activo en la plataforma. Para ocultar ante tus contactos cuándo estás activo desde la página web en PC, basta con seguir unos simples pasos:

1. Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en el ícono de Facebook Messenger

2. Selecciona los puntos suspensivos que aparecerán justo abajo para abrir la configuración

3. Toca en “Desactivar estado activo”

4. Una ventana aparecerá, elige “Desactivar estado activo para todos los contactos”

5. Con la opción escogida, haz clic en Aceptar

Una vez hayas completado estos pasos ya no aparecerá tu estado activo para tus contactos cuando accedas a la plataforma, pero a la vez tampoco podrás conocer el estado de conexión de tus amigos y conocidos . Al revisar tu lista de chats podrás notar que las conversaciones o contactos disponibles aparecerán en tonos opacos, esto significará que el cambio se ha realizado.

Si no te gusta la elección de desaparecer a la vista de tus contactos o no conocer si ellos también están usando Facebook al mismo tiempo que tú, entre las opciones de personalización de estado de conexión antes de decidir la opción de desactivar el estado, existe la posibilidad de seleccionar un grupo determinado de personas para las cuales no aparecer activo. La opción aparece como “Desactivar estado activo solo para algunos contactos…” y allí podrás elegir quiénes no podrán saber cuándo estás usando la plataforma.

Igualmente, a la hora de escoger ante quién no aparecer conectado, puedes facilitar el proceso eligiendo grupos de personas que previamente hayas establecido en Facebook y que pueden ser tales como familia, amigos y hasta mejores amigos. Junto a esto existe la opción de destacar personas de esos grupos que no se verán afectadas por la decisión, con eso tienes más de dónde elegir para personalizar tu elección.

También es posible escoger un grupo selecto de personas que serán las únicas en conocer tu estado de conexión mediante la opción “Desactivar estado activo para todos los contactos excepto...”, en la cual podrás destacar esas únicas personas que te interesa aún ofrecerles la información de que estás usando la red social.

En el caso de la aplicación de celular el proceso es algo distinto, en tales ocasiones es necesario hacer lo siguiente:

1. Abre la app de Facebook Messenger

2. Toca en tu foto de perfil

3. Desliza hasta el área de Perfil

4. Toca en “Estado activo”

5. Toca nuevamente en “Mostrar cuándo estás activo”

6. Confirma en “Desactivar”

7. Listo

Después de seguir los pasos de desactivación del estado de conexión tanto en la versión de PC como en móviles, ya nadie podrá conocer cuándo estás activo en Facebook y por lo tanto tampoco conocerán cuánto tiempo pasas al día revisando memes y videos graciosos.

