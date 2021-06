Como es el nuevo perro-robot futurista que puede salir a correr a tu lado y llevarte una botella de agua

Video promocional del Go1 de Unitree Robotics, un perro-robot acompañante que puede cargar botellas de agua, salir a correr con su amo y hacer maromas en el aire como una mascota entrenada.

La compañía de tecnología china Unitree Robotics anunció esta semana la salida al mercado de su nuevo perro-robot “acompañante” llamado Unitree Go1, el cual promete ser una competencia directa de los modelos desarrollados por Boston Dynamics que se han popularizado tanto en internet.

El Unitree Go1 tiene la característica, además de su aspecto robusto de cuatro patas que se asemeja bastante a un perro, de contar con un precio relativamente barato en comparación con otros robots similares en el mercado. Mientras el perro-robot de Boston Dynamics, por ejemplo cuesta unos USD 74.500, el modelo diseñado por Unitree Robotics tan solo costará USD 2.700.

El perro robot de Unitree Robotics llamado Go1 tendrá un precio de USD 2.700 dólares hasta USD 8.500.

En un video de demostración que la compañía sacó como parte de la campaña publicitaria se puede ver las utilidades del Go1 como “seguir a alguien en una carrera” o “llevar una sola botella de agua”.

En últimas, es un mayordomo robot ultrasofisticado, que puede acompañarte a todos lados, ayudarte con las bolsas de las comprar, o llevarte el celular y la billetera mientras trota contigo por el parque. Y sí, puede seguir siendo una inversión bastante grande para este tipo de uso cotidiano, porque lo cierto es que la industria robótica aún está más emocionada por diseñar estos modelos y hacerlos funcionales que pensar en su practicidad.

El Spot de Boston Dynamics, por ejemplo, se está probando actualmente en áreas como inspecciones industriales y reconocimiento policial, pero sus resultados todavía no son concluyentes en cuanto a la utilidad mejorada que tenga sobre pares humanos.

Unitree, por su parte, dice que su enfoque para estos robots cuadrúpedos es que sean tan accesibles y populares como los teléfonos inteligentes y los drones. Así que la publicidad del Go1 haciendo maromas por los aires como el mejor entrenado de los perros circenses, o relajándose junto a su amo mientras contempla el paisaje -y se ve genial haciéndolo- tienen todo el sentido del mundo.

Go1 tiene reconocimiento de personas, seguimiento automático y la evitación de obstáculos vienen de serie, y en sus modelos más avanzados puede alcanzar una velocidad de hasta 17 km/h.

De acuerdo con la información actualmente disponible podemos decir que es Go1 viene en tres versiones: Go1 Air de $ 2,700, Go1 de $ 3,500 y Go1 Edu de $ 8,500. Cada uno pesa alrededor de 12 kg y los modelos más caros vienen con más potencia de procesador y sensores (el Go1 Edu es la única versión con una API de programación no especificada).

Parece que el seguimiento automático de personas y la evitación de obstáculos vienen de serie, aunque solo los modelos más caros alcanzan la velocidad máxima anunciada de 17 km / h. Unitree tampoco dice nada sobre la duración de la batería. Aunque dado que Spot solo tiene suficiente energía para 90 minutos de funcionamiento, diríamos que el modo “compañero de todo el día” sugerido por el video de demostración de Go1 es una exageración un poco ingeniosa.

En todo caso, el Go1 demuestra que los robots cuadrúpedos llegaron para quedarse y si te emociona esto o te aterra gracias a las distópicas predicciones de series como Black Mirror, no creo que haya nada que hacer para evitarlo. Sin embargo, sigue valiendo la pregunta sobre la utilidad de estos robots, o si al final serán un muy caro e innecesario juguete.

