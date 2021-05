Cambios en los términos de servicio de YouTube: derecho a monetizar, regalías y retención de impuestos

La actualización de servicios entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2021 (REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube actualizará los términos de su servicio. Se trata de una modificación similar a la que se hizo para lo residentes de EE.UU en noviembre de 2020 y que a partir del 1 de junio entrará en vigencia para los usuarios del resto del mundo. “Estos cambios no deberían alterar de manera significativa cómo accedes al servicio de YouTube ni cómo lo usas”, destacan desde la compañía.

Los cambios más importantes son los siguientes:

Restricciones al reconocimiento facial: los términos de uso ya establecían que no se puede recoger ningún tipo de información identificable de una persona sin su permiso. Si bien esta normativa siempre se aplicó la novedad es que ahora estará mencionado de forma explícita en las condiciones de uso.

Derecho a monetizar de YouTube: se destaca que la plataforma tiene derecho a monetizar todo el contenido que hay en el sitio y puede que se muestre publicidad en videos de canales que no forman parte del Programa para Partners de YouTube.

Hasta ahora, la plataforma incluía publicidad en contenido creado por usuarios que formaban parte dicho programa, al que se puede acceder si se cumple con ciertos requisitos como tener más de 4.000 horas de reproducción de videos en los últimos 12 meses, más de 1.000 suscriptores en el canal, una cuenta AdSense vinculada y, por supuesto, residir en un país donde ese programa de partners estuviese disponible.

YouTube muestra anuncios en los contenidos de ese tipo de canales y les otorga un porcentaje de ingresos generados a los creadores de ese contenido. En el marco del nuevo acuerdo de servicios, ahora YouTube aclara que también puede mostrar publicidad en videos de usuarios que no forman parte del Programa de Partners y obtendrá dinero por eso, aunque en ese caso, los usuarios generadores de ese contenido no reciben regalías por no ser parte del programa de monetización mencionado.

Pagos de regalías y retención de impuestos: en el caso de los creadores que puedan obtener pagos de ingresos de YouTube, dichos pagos se considerarán regalías desde el punto de vista fiscal de Estados Unidos y Google retendrá impuestos de esos pagos según lo exija la ley.

“Los nuevos Términos entrarán en vigor el 1 de junio del 2021 para todos los usuarios fuera de Estados Unidos. Si sigues usando YouTube después de esa fecha, estarás aceptando los nuevos Términos. Si permites que un menor a tu cargo use YouTube Kids, recuerda que cuando aceptas los nuevos términos, también lo haces en nombre del menor en cuestión”, se destaca en el comunicado que emitió la empresa y que todos los usuarios del servicio han comenzado a recibir en los últimos días.

La compañía también publicó una serie de detalles en relación a esta modificación y destacó, por una parte que el objetivo de esta actualización es aclarar las restricciones relacionadas con la recopilación de datos de reconocimiento facial, así como ser “más transparentes sobre los derechos que tenemos en relación con la publicación de anuncios en diversas áreas de la plataforma”.

También destacaron que no se cambió la forma en que se trata la información de los usuarios y que esta actualización no tienen relación con la Directiva sobre los derechos de autor de la Unión Europea o el GDPR.

Además, la empresa dijo que los cambios incluidos no influirán en la configuración de monetización del Programa de socios de YouTube. Y aclaró: “los socios que residan fuera de Estados Unidos deben presentar su información fiscal completa en AdSense lo antes posible para determinar si se aplica alguna retención de impuestos de EE.UU. a sus pagos. Google comenzará a retener impuestos en los pagos a partir del pago de julio de 2021 (que cubre las ganancias de junio) en caso de que se apliquen retenciones de impuestos”.

