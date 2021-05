Terminó el juicio de Epic Games contra Apple que podría revolucionar la App Store

Luego de tres semanas de escuchar testimonios, se dio por concluido el juicio y ahora se espera la decisión de la jueza Rogers (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Finalizó el juicio de Epic Games contra Apple por respuestas prácticas monopólicas. Ahora falta que llegue la sentencia, de la mano de La jueza federal de Oakland Yvonne González Rogers.

“Quiero terminar esto mientras mi memoria de los testigos todavía esté fresca”, indicó la magistrada en su última intervención, abriendo así la posibilidad a una resolución temprana del caso, aunque la mayoría de expertos coinciden en que esta podría tardar varios meses.

Epic Games, propietaria del popular videojuego Fortnite , demandó a Apple en agosto del año pasado por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia después de que la empresa retirara su aplicación de la App Store como represalia a una media que tomó la empresa de videojuegos para permitir que los usuarios accedieran a una promoción por fuera de la tienda digital del gigante informático.

El conflicto que dio origen a la demanda

A raíz de esto Epic presentó el año pasado una demanda que se centra en dos prácticas de Apple que son piedras angulares de su negocio: las exigencias de Apple de que prácticamente todo el software de terceros se distribuya a través de su App Store y de que los desarrolladores usen su sistema de compras, que cobra comisiones de entre el 15 y el 30%.

Epic rompió las reglas de Apple en agosto cuando introdujo su propio sistema de pago dentro de la aplicación en Fortnite para eludir las comisiones. En respuesta, el gigante de la tecnología expulsó a Epic de su tienda de aplicaciones y ésta inició su demanda alegando que el fabricante del iPhone está abusando de su poder sobre los desarrolladores de aplicaciones con las normas de revisión de la App Store y requisitos de pago que perjudican la competencia en el mercado del software.

Los puntos y cuestionamientos que hizo la jueza

Luego de tres semanas de testimonios, ayer compareció ante el tribunal Tim Cook, CEO de Apple y protagonizó un duro cuestionamiento por parte de la jueza quien le preguntó por qué los desarrolladores no pueden usar otros métodos de pago para vender dentro de la aplicación, o al menos informarles a los usuarios que pueden realizar esas transacciones en otros sitios para acceder a mejores promociones.

Cook dijo que permitir eso sería renunciar al rendimiento que otorgan la propiedad intelectual e hizo foco en el trabajo que se realiza para mantener la App Store y la plataforma iOS. El directivo dijo que muchas aplicaciones gratuitas de Apple atraían a una audiencia más grande de la que los desarrolladores podían obtener por sí mismos. “Necesitamos un retorno de nuestra propiedad intelectual. Tenemos 150.000 API que creamos y mantenemos, numerosas herramientas de desarrollo y la parte de servicio al cliente para tratar con todas estas transacciones “, dijo el directivo según publicó The Verge.

Entonces la jueza le preguntó le dijo lo siguiente: “No cobra a Wells Fargo, ¿verdad? ¿O Bank of America? Pero le está cobrando a los jugadores por subsidiar Wells Fargo “. Cuando Cook dijo que era porque Apple cobraba específicamente por las ventas de productos digitales, Rogers señaló que la propia empresa había definido esa regla, diciendo que era una elección deliberada de modelo de negocio.

Abogados de Apple y Epic Games hablando con la jueza Yvonne Gonzalez Rogers durante el juicio que se llevó a cabo en Oakland, California (REUTERS/Vicki Behringer)

Hacia el final de la audiencia, la jueza también cuestionó a Epic. “Uno de los problemas que me ha preocupado durante el transcurso de este juicio es que su cliente no parece estar interesado en pagar por el acceso a los clientes que usan iOS”, le mencionó al abogado de la desarrolladora de videojuegos, y alegó que Epic estaba “atacando la forma fundamental en la cual Apple está generando ingresos“, según reportó The Wall Street Journal.

Durante gran parte del juicio, el gigante de Mountain View justificó las comisiones y las limitaciones que impone con el objetivo de proteger a los usuarios ya que las apps publicadas en App Store atraviesan un proceso de revisión que ayuda a garantizar seguridad y fiabilidad de los productos.

Epic, por su parte, argumentó que una tienda de terceros podría ofrecer también este servicio ya que la seguridad de los iPhone radica en el diseño de su sistema operativo más que en el sistema de distribución y revisión de la tienda digital.

Ambas partes presentaron sus argumentos y pruebas. Ahora resta que la jueza tome una decisión, algo que, como se mencionó, podría llevar algunos meses.

