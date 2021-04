Cómo reproducir mensajes de voz de WhatsApp en diferentes velocidades

WhatsApp se va acoplando a las necesidades de los usuarios (Foto: Jason Alden/Bloomberg)

Buenas noticias para los usuarios de WhatsApp, pues a partir de ahora podrán cambiar la velocidad de reproducción de todos los audios que reciben de sus contactos.

Esto hará que sea más fácil escuchar los mensajes de voz, sobre todo cuando tienen que reproducirse por más de una ocasión o son muy largos y se tiene que hacer otra actividad.

Cabe apuntar que para gozar de este nuevo modo no es necesario descargar una aplicación secundaria, pues se trata de una actualización propia del servicio de mensajería.

Desde hace tiempo se había filtrado que WhatsApp estaba trabajando para añadir a la plataforma esta característica propia de reproducción multimedia. Pese al tiempo que tardó ya está lista y de poco en poco irá llegando en las actualizaciones de todos los usuarios.

La nueva modalidad dará más comodidades a los usuarios (Foto: Shutterstock)

Con esta característica se permitirá cambiar la velocidad de reproducción de las notas de voz hasta el doble de lo normal.

¿Cómo saber que ya tengo la actualización?

Sabrás que podrás sacar provecho de esta modalidad cuando aparezca un “1X” en un pequeño ícono sobre la línea de reproducción del audio.

Actualmente cuando le damos “play” o reproducir un mensaje de voz, aparece la fotografía del contacto y un micrófono, pero ahora se verá la velocidad.

“1X” será igual a la velocidad normal, si este ícono es pulsado cambiará a “1.5X”, es decir 50% más rápido, y si se repite el procedimiento será “2X” o el doble de rápido.

La actualización irá llegando poco a poco en todos los usuarios (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Además, la memoria de la plataforma de mensajería recordará la velocidad a la que normalmente escuchas los audios, por lo que si empiezas a acostumbrar a usar el “2X” WhatsApp comenzará a reproducirlo de la misma forma siempre.

Eso sí, seguirá habilitada la opción de escucharlas a velocidad normal, lo único que se deberá hacer es pulsar el mismo botón de “2X” o “1.5X”, según sea el caso.

¿Cómo mandar mensaje de WhatsApp sin agregar al contacto?

Cómo ya te habrás dado cuenta, WhatsApp solo permite comunicarte con personas que tengas agregadas a tus contactos, o bien, con quienes que forman parte de tus grupos de chat.

De esa manera, WhatsApp no deja que hables con otros usuarios de la plataforma; sin embargo, existe una opción para burlar esta limitante.

Fotografía de un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Se trata de un truco sencillo con el que podrás iniciar una conversación con personas que no tengas añadidas a tu agenda sin necesidad de instalar aplicaciones o programas.

Lo único que necesitas es un tener WhatsApp Web actualizado, ir al enlace https://api.whatsapp.com/send?phone=número y tener el número de la persona con la que quieres hablar para introducirlo en la plataforma y listo.

Cabe señalar que, a diferencia de Telegram, donde se pueden buscar personas con su nombre y hablar con ellas sin ningún límite, WhatsApp no permite buscar usuarios de su plataforma.

WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada (Foto: Pixabay)

Hablar con alguien usando este truco es más complicado que simplemente agregarlo a contactos; no obstante, puede servir si quieres mantener anonimato, pues según la configuración que tengas, las personas que no están en tus contactos no pueden ver tu nombre, foto de perfil, estado e historias.

¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note?

Para poder salir de un grupo sin que WhatsApp te delate con una notificación de: “xx abandonó el grupo”, lo que debes hacer es silenciar o deshabilitar los mensajes.

De esta manera dejarás de recibir notificaciones con contenido irrelevante, abandonando virtualmente y no presencialmente el grupo.

