“Tu contraseña quedó expuesta”: qué tenés que hacer si te llegó una alerta de Google Chrome

Revisión de contraseñas permite saber si alguna clave fue vulnerada, si hay contraseñas repetidas y si algunas son inseguras

Google ofrece varias opciones de seguridad para proteger tu cuenta. Una de ellas es una función que te avisa si tu contraseña aparece en alguna filtración de datos. En estos casos el sistema alerta al usuario y le sugiere cambiar la clave. Esta herramienta se llama Revisión de contraseña y hasta hace un tiempo requería la descarga de una extensión pero ahora ya está totalmente incorporada a la cuenta.

Así que en caso de que alguna clave no sea segura porque aparezca en algún listado de filtraciones, simplemente recibirás una notificación al ingresar en tu cuenta. ¿Qué deberías hacer en ese caso? Como primera medida hay que cambiar ese password y también asegurarte de modificarlo en todas las otras cuentas donde uses esa clave. En este punto, cabe recordar que no es conveniente usar la misma contraseña en todas las cuentas.

Es cierto que tener que recordar claves distintas para cada uno de los perfiles y cuentas que se tienen puede ser demasiado. En esos casos lo mejor es recurrir a un gestor de contraseñas. Hay varias opciones disponibles, incluso la cuenta de Google cuenta con un administrador de contraseñas integrado, con lo cual podrías utilizar ése sin tener que recurrir a otra opción. Puedes acceder al administrador de contraseñas desde aquí.

Otro punto importante es activar la verificación en dos pasos o autenticación de dos factores. Esta medida de seguridad vale tanto para tu cuenta de Google (Gmail) como para cualquier otro perfil que tengas en redes u otras páginas. Al usar esta herramienta, cualquiera que quiera entrar a tu cuenta necesitará no sólo conocer tu nombre de usuario y contraseña sino también ese token de seguridad que obtendrás por SMS, una aplicación de autenticación como Google Authenticator o el medio que selecciones para recibir ese código.

La herramienta Revisión de seguridad hace un análisis de la situación de tu cuenta

Por último, es conveniente que hagas una revisión de seguridad en tu cuenta para ver si está bien protegida. Para hacerlo, con tu cuenta de Gmail abierta, debes ingresar en el apartado Revisión de seguridad ingresando aquí. Allí podrás ver desde qué dispositivos se inició sesión en tu cuenta, si hubo algún episodio de seguridad que debas conocer en los últimos días, si la verificación de dos pasos está activada, las aplicaciones que tienen acceso a tus datos y las contraseñas guardadas en tu perfil.

Otras medidas de privacidad y seguridad

La cuenta de Google cuenta con otros controles de privacidad y de seguridad como, por ejemplo, la posibilidad de eliminar los datos de tu actividad en la web y las aplicaciones. Se puede hacer de forma manual o configurar para que se haga de manera automática pasado determinado lapso de días.

La función Revisión de privacidad se encuentra dentro del panel de cuenta de Google

Google recuerda a los usuarios que el rastreo de actividad permite ofrecer experiencias más personalizadas pero si el usuario decide que no se almacenen sus datos puede hacerlo ingresando en el panel de Revisión de Privacidad. Desde allí también se puede gestionar los ajustes de seguridad de Google Fotos y YouTube.

Cabe recordar también que los sistemas de seguridad de Google detectan y filtran los correos electrónicos de suplantación de identidad conocidos como phishing. Aún así, el usuario siempre tiene que estar atento porque este tipo de comunicaciones engañosas a veces logran filtrarse por otras vías también como pueden ser mensajes privados en redes sociales o por WhatsApp.

