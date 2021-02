Un Clubhouse equivocado se disparó en la bolsa gracias a Elon Musk

“En Clubhouse esta noche a las 10 pm hora de Los Ángeles”, tuiteaba el 31 de enero Elon Musk (Foto: Reuters)

Clubhouse es una app nueva, una red social de voz, tendencia en Silicon Valley, disponible solo para iOS, a la que se llega por invitación y ganó popularidad en el mundo gracias a Elon Musk. El CEO de Tesla publicó el 31 de enero: “ En Clubhouse esta noche a las 10 pm hora de Los Ángeles ”. De ese modo citaba a sus seguidores a la red social de audio que creció en popularidad tras esa convocatoria. Pero no fue la única beneficiada: las acciones de otra compañía llamada Clubhouse Media Group, que nada tiene que ver con esa app, se dispararon en un día más del 45%.

De acuerdo a Bloomberg, Clubhouse Media Group Inc. es una empresa que “brinda tratamiento médico, investigación científica, enseñanza, prevención y servicios de salud”. Es una compañía de atención médica que ante se llamaba Tongji Healthcare Group, con sede en Guangxi, China. Según un comunicado de prensa de la compañía (del 12 de agosto de 2020), la firma china adquirió meses atrás West of Hudson Group Inc, propietario de The Clubhouse, un grupo de lujosas mansiones destinadas a influencers donde crean contenido, en el sur de California.

Pero la empresa de salud y las casas de influencers no tienen relación con Clubhouse. Desarrollada como un “Programa piloto para creadores”, la app ClubHouse fue lanzada en mayo de 2020, y según sus fundadores tiene más de 180 inversores. Bajo un modelo exclusivo de invitación, es una de las nuevas apuestas de Silicon Valley y está disponible solo en la App Store. La firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z) es su principal inversor y también respalda a algunas startups que trabajan con las compañías de Musk.

El debut de Elon Musk en Clubhouse se dio en una sesión de audio con 5.000 personas (el máximo de usuarios para una conversación). Apareció en The Good Time Show, un evento nocturno de aproximadamente tres semanas, en donde los invitados y coanfitriones incluyen, en varias ocasiones, a los socios de la compañía a16z, principal inversor de Clubhouse.

Su aparición ha sido realmente relevante para Clubhouse. Luego de la verborrágica charla de Musk en una sala de chat en donde los participantes podían enviar texto en tiempo real (con un moderador), la base de usuarios de la app casi se duplicó, pasando de 3 a 5 millones en esa semana.

Lo que sucede también es que lo que toca o menciona Musk, muchas veces, crece. El multimillonario tuitea y suben las acciones en Bitcoin, Tesla, Dogecoin, GameStop, Etsy o, incluso, Cyberpunk (en realidad, las acciones de CD Projekt, la desarrolladora de este videojuego). El valor de Bitcoin creció más del 20% luego de que Musk cambiara su biografía personal de Twitter a #bitcoin.

Una invitación a Putin

El Kremlin consideró este lunes como “interesante” la propuesta del hombre más rico del mundo para conversar con el presidente ruso Vladimir Putin a través de la red social de audio Clubhouse. Musk planteó la idea el sábado en un tuit: “¿Quisiera usted reunirse conmigo para una conversación en Clubhouse?”, escribió.

“Sería un gran honor para mí hablar con usted”, añadió el multimillonario, esta vez en ruso, etiquetando a la cuenta de la Presidencia. “Primero hay que comprender qué significa esto, qué es lo que propone concretamente (...), antes de responder”, señaló.

Además, recordó que Putin “no utiliza las redes sociales, no las maneja personalmente”. El mandatario, un antiguo oficial de la KGB que en una ocasión describió internet como un proyecto de la CIA, se ha mostrado durante años receloso de la tecnología moderna.

