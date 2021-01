Los mejores robots que se vieron en la feria CES 2021

Robots de compañía, para cuidar el hogar y asistir en el cuidado de adultos mayores. Son varios los modelos que se vieron en la feria CES 2021, un espacio donde se suele dar cita la innovación en todas su formas. Este año no se pudo recorrer los pasillos para ver a estos nuevos inventos en acción ya que, a raíz de la pandemia, la feria se hizo en formato 100% virtual.

Fue así que a través de video presentaciones las empresas dieron a conocer sus últimos productos de inteligencia artificial pensados para asistir en el hogar y en otros espacios de interacción. Aquí, una selección de los robots más interesantes que se dieron a conocer en CES 2021.

Pensado para el desarrollo de habilidades sociales

Moxie está pensado para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales y cognitivas

Moxie, un robot desarrollado por Embodied, fue pensado para que ayude a los niños a desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas a través del aprendizaje diario basado en el juego y contenido desarrollado en asociación con expertos en educación infantil.

Embodied reunió a un equipo de expertos en desarrollo infantil, ingeniería, tecnología, diseño de juegos y entretenimiento para dar vida a un robot con tecnología de aprendizaje automático que le permite percibir, procesar y responder a conversaciones, así como al contacto visual, expresiones faciales y otros comportamientos. También es capaz de reconocer y recordar personas, lugares y cosas.

Para poner la mesa, limpiar y ayudar con otras tareas del hogar

Samsung Bot Handy es capaz de poner la mesa

Samsung sorprendió con su robot para el hogar Bot Handy, un modelo que reconoce, levanta objetos, y que está pensado para que ayude en otras tareas también. Potenciado por inteligencia artificial, es capaz diferenciar entre un vaso de vidrio y un plato de cerámica, por ejemplo y responder al usuario cuando lo consulte al respecto. Así puede hacer actividades como guardar alimentos o poner la mesa.

Esta nueva propuesta se suma a la última versión de Bot Care, un robot que la empresa presentó por primera vez en 2019. Es capaz de reconocer y comprender los comportamientos del usuario para así convertirse en un compañero dentro del hogar.

La aspiradora inteligente JetBot 90 AI+ también funciona como cámara de seguridad

En este rubro también se destaca la aspiradora inteligente JetBot90 AI +, que utiliza tecnología de reconocimiento de objetos para identificar elementos y decidir cómo moverse para limpiar la casa sin tropiezos. Además, utiliza sensores LiDAR y 3D para evitar cables y pequeños objetos y es capaz de remover la suciedad incluso de los rincones. Por otra parte, la aspiradora funciona como una cámara de seguridad ya que el usuario puede supervisar qué sucede en el hogar cuando no está a través de la aplicación SmartThings.

JetBot90 AI y Bot Handy son los dos robots para el hogar que presentó Samsung en la feria CES 2021

Una mascota con un diseño particular

Moflin, una mascota robótica

Moflin es una mascota con inteligencia artificial pero cuya forma no busca emular específicamente a ninguna mascota. No tiene forma de perro o gato, sino que simplemente es un pequeño bulto alargado con pelaje cálido y solido. Emite sonidos y se mueve pero tiene una estética particular ya que parece un pequeño almohadón alargado.

Según sus creadores integra sensores y está basado en un algoritmo desarrollado específicamente para que Moflin aprenda y vaya tomando nuevas características a partir de la interacción con el usuario y el entorno.

Para desinfectar espacios

Robot de desinfección de LG

LG dio a conocer un robot autónomo diseñado para desinfectar espacios públicos, así como ambientes del hogar y la oficina mediante luz ultravioleta (UV-C). Es capaz de higienizar todas las superficies de una sala en unos 15 o 30 minutos, dependiendo del tamaño y con tan solo una carga de batería.

Ubtech presentó sus robots desinfectantes de cuartos

No fue el único dispositivo pensado para limpiar superficies. Ubtech también presentó Adibot, un robot de desinfección basado la misma tecnología. Viene en dos versiones: Adibot-S, que tiene que ser trasladado manualmente de un sitio a otro y el Adibot-A que es autónomo e integra un sensor Lidar.

El robot tiene ocho lámparas que emite luz en todas direcciones. Adibot integra una cámara RGB en la parte delantera y sensores de movimiento a lo largo del borde superior, con el objetivo de detectar si una persona ingresa a la habitación mientras está funcionando.

Un robot de compañía

Cutii es un robot que integra juegos y una pantalla desde donde se pueden hacer videollamadas

Cutii es un robot móvil con pantalla que estuvo presente en la feria CES 2021. Está pensado para que los usuarios puedan participar en actividades a distancia (juegos, clases de gimnasia, etc.) y hablar con sus seres queridos por videoconferencia, accediendo por comando de voz. También integra opciones de juegos y otras actividades de entretenimiento

Se puede actualizar de forma remota y equiparse con funciones de asistencia o seguridad, para que el usuario reciba un alerta en caso de algún problema. La firma desplegó sus robots en Francia en 2020 en una treintena de residencias geriátricas. Los Cutii estaban destinados a la venta a particulares, pero el confinamiento cambió los planes.

