Se develó el misterio de las ganancias de Google por publicar noticias

El buscador de Google suele ser la primera herramienta a la que recurren miles de millones de personas alrededor del mundo cada día para buscar cualquier tipo de información, comprar algo o resolver problemas. También, por supuesto, es para muchos el primer recurso para enterarse de las últimas noticias. Para responder a las búsquedas de los usuarios, el motor de búsqueda más importantes del planeta se nutre de lo que publican en internet los medios de comunicación, a los que luego deriva parte del tráfico para ampliar la información.

¿Deriva suficiente tráfico? ¿O Google se aprovecha de lo que publican los medios y se queda con la parte más importante del negocio? Esa tensión entre los medios y el gigante informático se reproduce en todos los continentes.

Como respuesta a esas dudas, Google Brasil acaba de publicar en su blog corporativo un artículo en el que explica cómo funciona su relación con los medios y cuáles son las ganancias que le reportan. En breve, el gigante informático planea publicar datos similares sobre el resto de América Latina.

“Antes de Internet, los medios de comunicación tenían que pagar para que su contenido apareciera en los quioscos y en otros lugares, atrayendo la atención de los posibles lectores. Hoy en día, la búsqueda en Google pone a los brasileños en contacto con los sitios de noticias millones de veces al día, asegurando el acceso a una información de calidad y sin costo alguno para las empresas de noticias. Así pues, estas empresas tienen la oportunidad de ampliar su negocio mostrando anuncios dentro de sus sitios web y también ofreciendo suscripciones a este público”, explica el artículo titulado “Cómo conectamos usuarios y contenidos de calidad y apoyamos al periodismo en Brasil”.

“Contrariamente a lo que muchos piensan, el rendimiento financiero que obtenemos de hacer esta conexión es bajo. Es importante señalar que no mostramos anuncios en Google Noticias, ni en las pestañas de resultados de noticias que aparecen en la búsqueda. Además, las búsquedas relacionadas con las noticias representaron sólo el 1,5% del total de las búsquedas realizadas a través de Google en Brasil en 2019. En el mismo período, el valor generado por la publicidad mostrada por encima de estos resultados de noticias en Brasil, conocido como AdWords, fue de 4 millones de dólares (unos 20 millones de reales al tipo de cambio actual), de ingresos, no de beneficios. Esto representa una pequeña porción de los ingresos generados por los anuncios en la búsqueda en el país, porque la mayoría de nuestros ingresos provienen de búsquedas con intenciones de compra - por ejemplo, cuando quiere comprar unas “zapatillas para correr”, escribe estas palabras en la búsqueda y luego hace clic en un anuncio".

Por lo tanto, afirma la compañía, “no es correcto decir que la mayor parte de nuestros ingresos proviene de mostrar anuncios en los resultados de las noticias de búsqueda. Al final, lo que nos interesa es ayudar a nuestros usuarios a mantenerse bien informados y a la vez hacer nuestra parte para apoyar un futuro sostenible para la industria de las noticias”.

Colaboración con las empresas de medios

El artículo explica que Google no comercializa un lugar preferente en los resultados de búsqueda. “La gente confía en Google para que les ayude a encontrar información útil y fiable de una amplia variedad de fuentes. Para mantener esa confianza, los resultados de la búsqueda están determinados por la relevancia, no por los vínculos comerciales. Por eso no aceptamos que nadie pague para ser incluido en los resultados de búsqueda orgánica. Vendemos anuncios vinculados a los términos buscados por los usuarios, no a los resultados de las búsquedas, y toda la publicidad que aparece en nuestras plataformas está claramente identificada”, asegura.

“Hay casos en los que pagamos por el contenido, pero implican la creación de un producto con una necesidad específica, cuando, por ejemplo, mostramos el resultado de los partidos de fútbol o el pronóstico del tiempo en un panel dedicado, entre otras soluciones", explica el artóculo, y cuenta de un nuevo programa de licencias lanzado a principios de este año en el que Google pagará por el contenido para un nuevo producto de noticias que está próximo a lanzar. A ese programa ya se han unido algunos de los principales medios brasileños como UOL, Folha de Sao Paulo, Estadão y Jovem Pan; y medios locales, como O Dia, Jornal Correio, A Gazeta y Folha de Boa Vista.

Google anticipa que este nuevo producto asociado con medios de comunicación se ampliará a otros países en los próximos meses.

