Truco para escuchar un audio de WhatsApp sin que se entere la persona que lo envió

Cuando nos llega un mensaje de texto a WhatsApp y no queremos que quien lo envió sepa si lo vimos o no contamos con una opción muy fácil de configurar desde el menú de Privacidad en Ajustes. Esta herramienta nos permite desactivar el “delator” tilde azul. Sin embargo esta opción no funciona para los audios.

Aún cuando tengamos las confirmaciones de lectura desactivadas, cuando escuchamos un audio, el emisario verá el doble tilde azul, el famoso “visto” que le indicará que la nota de voz se reprodujo. Y lo más probable es que la persona espere una respuesta inmediata.

Ahora bien, si queremos escuchar el audio pero no necesariamente dar un respuesta inmediata, ya sea porque estamos apurados o necesitamos tiempo para pensar la respuesta, entonces se puede recurrir a un pequeño “truco” que consiste en reenviarte el audio a ti mismo.

¿Cómo se hace? Mantén presionado el audio hasta que aparezca el menú de opciones en el margen superior, uno de ellos es la flecha que indica la opción de reenviar. Presiona allí y reenvíalo a tu propio chat de WhatsApp. Asegúrate de haber agendado previamente, en tu lista de contactos, tu propio nombre con tu número de WhatsApp.

Otros trucos útiles de WhatsApp

1. Cómo desactivar la confirmación de lectura

Tal como se mencionaba al inicio de la conversación, esta plataforma ofrece una opción para evitar el doble tilde azul o visto y consiste en desactivar la confirmación de lectura. Para hacer esto hay que presionar los tres puntos en el margen superior de WhatsApp para ingresar en Ajustes/Cuenta/Privacidad/Confirmaciones de lectura. Allí se puede activar o desactivar esta herramienta

2. Bloquear con la huella dactilar

Al activar el bloqueo con huella dactilar, cada vez que abras WhatsApp se te requerirá que coloques tu dedo sobre la pantalla para identificar tu identidad. Es una medida de protección que se activa ingresando también al menú de Privacidad que se mencionó anteriormente

Esta opción está dentro de Ajustes/Cuenta/Privacidad

3. Cómo saber si alguien leyó tu mensaje en un grupo de WhatsApp

Mantén presionado el mensaje y en la parte superior aparecerá un menú. Hay que seleccionar la letra “I” de información y allí aparecerá la lista de quiénes recibieron o leyeron el mensaje. Si se presiona en cada uno de los nombres se verá específicamente a qué hora recibió y leyó ese contenido el contacto seleccionado.

Al presionar sobre la letra "i" se verá quiénes leyeron el mensaje del grupo

4. Activar el segundo factor de autenticación

Los ciberdelincuentes pueden valerse de diferentes técnicas para robarte el acceso a tu cuenta de WhatsApp. Y una vez que lo logran, además de quedarte sin poder usar tu perfil, la información que tengas almacenada en esa plataforma como tus conversaciones podrían caer en otras manos.

Una medida de precaución para tener en cuenta es activar el segundo factor de autenticación. Esto quiere decir que para poder reactivar el número en otro dispositivo se solicitará no sólo el código que puede llegar por sms o mensaje de voz, sino también el segundo factor de autenticación, que es un código que vas a generar vos mismo cuando actives esta herramienta en la plataforma.

Para habilitar esta opción hay que ingresar a Ajustes WhatsApp, luego ir hasta Cuenta y después presionar la opción Verificación en dos pasos. Allí vas a ingresar un PIN y una dirección de correo electrónico asociada.

