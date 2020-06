Las 10 mejores funciones de Android 11

La primera beta de Android 11 se lanzó el 10 de junio.

El 10 de junio Google lanzó oficialmente la primera beta de Android 11, la nueva edición de su sistema operativo móvil.

Las versiones beta son ediciones de prueba que la compañía da a conocer varios meses antes de que llegue la versión final para los usuarios. La idea es que desarrolladores y otros usuarios con conocimiento puedan probar las nuevas herramientas y reporten fallas con el fin de poder optimizar el servicio antes de que llegue a todos los usuarios.

La versiones beta o de prueba con inestables, pueden tener bugs y por eso no se recomienda instalarlas en el celular que se usa a diario. La sugerencia es, en primer lugar, descargarla en un dispositivo que no sea el único y principal que se utilice. Y por otra parte, realizar antes un back up de la información que se tenga allí para evitar perder contenido útil en caso de que el sistema se dañe.

La versión beta está disponible para su descarga en dispositivos Google Pixel 2 a 4. Y para descargarlo hay que ingresar en este sitio oficial donde hay que registrarse y seguir los pasos que se indican allí. Aquí un recorrido por algunas de las novedades más interesantes de Android 11.

La pantalla que se ve al ingresar al programa de Android Beta.

1. Notificaciones

Todas las conversaciones tendrán una sección dedicada en la barra de notificaciones para que sean más fáciles de ver, responder y administrar desde un solo lugar. Se podrá elegir cuáles son prioritarias y ordenarlas de acuerdo a su relevancia. Aquellas charlas importantes también podrán ser mostradas en la pantalla de bloqueo y generar notificaciones incluso cuando esté activado el modo “no molestar”. A su vez, Android 11 te permitirá silenciar las notificaciones mientras grabás un video.

Cambia la forma en que se gestionan los permisos de acceso a las apps.

2. Aumenta la sensibilidad táctil

se sumó una opción para “aumentar la sensibilidad táctil” dentro del menú de configuración que permite hacer justo lo que su nombre indica. Esto será especialmente útil para los que usan protectores de pantalla.

3. Grabar pantalla

Finalmente, Android 11 suma la opción Grabar pantalla (Screen Record). Hasta ahora, esta herramienta no era parte del sistema operativo: algunos usuarios podían llegar a tenerla si contaban con un celular de alguna marca, como Samsung, que añade esta herramienta dentro del software de personalización de sus dispositivos. Pero no era una opción incorporada en Android, con lo cual en muchos caso la única alternativa para grabar la pantalla era instalar una aplicación de terceros, pero esto se terminó con esta herramienta.

Android 11 ahora ofrece una forma nativa para grabar pantalla.

4. Seguridad

Android 11 también reconocerá aquellas apps que no se utilizan por un período de tiempo prolongado y “auto reiniciará” todos los permisos asociados para que no continúen accediendo a esos datos hasta que el usuario decida otorgarlos nuevamente.

5. Más controles para los dispositivos conectados

Se mejoró la integración de Android con dispositivos conectados para facilitar la gestión de ellos. Ahora, al presionar de forma sostenida el botón de encendido se mostrará automáticamente todos los controles en un solo lugar para, por ejemplo, encender o apagar luces hogareñas, modificar la temperatura o abrir una puerta inteligente.

Nueva forma para controlar dispositivos conectados.

6. El modo avión no desactiva el Bluetooth

En las versiones anteriores, al activar el modo avión se desactivaba el Bluetooth. En Android 11, Bluetooth permanece encendido cuando se activa el modo avión, lo cual puede ser de utilidad para quienes, por ejemplo, utilizan auriculares inalámbricos.

7. Controles multimedia

Cambió el control de herramientas multimedia.

Se añadieron nuevos controles para llevar fácilmente un contenido de un dispositivo a otro. Así quien esté escuchando un podcast en el celular podrá fácilmente continuar escuchando el contenido en un parlante bluetooth o enviar un video de la pantalla de su teléfono a una TV. Todas opciones que ya son posibles pero que con Android 11 se van a facilitar.

8. Mejoras en accesibilidad

Hasta ahora el acceso de voz (voice access) de Android etiquetaba todas las acciones en la pantalla con un número, lo cual requería que el usuario dijera ese número para solicitar que se realizara tal o cual acción. En Android 11 el sistema puede leer lo que está en la pantalla, entonces el usuario sólo tiene que decir en voz alta el nombre de la app o la acción para que el sistema responda a sus acciones. Así, por ejemplo, bastará con decir “home” o “deslizar hacia abajo o hacia arriba” para que el móvil realice las acciones solicitadas.

9. Modo oscuro según el momento del día

El modo oscuro integrado al sistema operativo, que llegó de la mano de la edición anterior (Android 10), ahora sumará la capacidad de activarlo o desactivarlo según la hora del día.

10. Notificaciones en burbujas

Este tipo de notificación, al estilo Messenger se podrá usar en todas las plataformas que implementen esta opción.

