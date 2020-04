La cuarentena por el nuevo coronavirus impone distintos desafíos a diferentes grupos sociales. La gente joven, soltera y sin hijos parecería conformar el menos afectado: no está entre la población más vulnerable, no navega una convivencia 24/7 con otro, no tiene que entretener o dar clases a niños. Y, sin embargo, se queja de no tener ya la oportunidad de conocer a otras personas, mucho menos de comenzar una familia. La cuarentena ha privado, sobre todo a la generación Z y los millennials, de la posibilidad de nuevas amistades y citas románticas.