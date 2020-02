Para él, la importancia de los deportes electrónicos, en particular League of Legends, se sedimenta en el hecho de que comienzan a acaparar la atención no sólo de los aficionados a los videojuegos, sino también de los seguidores de los deportes comunes, de los medios de comunicación y de las marcas, que han buscado establecer una interacción con estas dinámicas digitales.