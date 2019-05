La caída ha borrado un total de US$7.800 millones de las participaciones de los cuatro principales accionistas individuales de Tesla: Musk, Tencent Holdings Ltd., el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) y Larry Ellison. Sólo en mayo la pérdida fue de US$2.700 millones. Tesla, Tencent y PIF no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ellison no quiso comentar.