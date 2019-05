El movimiento de Amazon también se produce mientras otros gigantes de la tecnología hacen hincapié en sus propios esfuerzos para salvaguardar los datos de sus usuarios. Facebook Inc., bajo escrutinio tras una serie de escándalos de privacidad, ha comenzado a hacer énfasis en sus características de privacidad. Google, de Alphabet Inc., resaltó su propio trabajo en el tema en su conferencia de desarrolladores a principios de este mes, y Apple Inc. ha hecho de la privacidad una piedra angular de sus recientes campañas de mercadeo.