Chooseco LLC, una editorial de libros para niños, es propietaria de la marca comercial Choose Your Own Adventure (Elige tu propia aventura) y ha demandado a Netflix, solicitando $ 25 millones en daños. Netflix le pidió al juez que desestimara el caso, argumentando que "la idea de un dispositivo narrativo de narración en el que los lectores o espectadores toman sus propias decisiones no está protegida por la ley de marcas registradas".