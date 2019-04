Según el sitio web de Amazon, no se almacena audio a menos que Echo detecte la palabra de activación o se active presionando un botón. Pero a veces, Alexa parece comenzar a grabar sin ningún aviso en absoluto, y los archivos de audio comienzan con una televisión ruidosa o un ruido ininteligible. Ya sea que la activación sea errónea o no, los revisores deben transcribirla. Una de las personas dijo que cada uno de los auditores transcribe hasta 100 grabaciones por día en las que Alexa no recibe un comando de activación o se activa por accidente.